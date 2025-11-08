İzmir Azerbaycan Derneği (İZAZDER) Başkanı Perviz Altay, 8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü’nün 5. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Karabağ zaferinin sadece Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün değil, Türk dünyasının kardeşlik bağlarının da simgesi olduğunu vurguladı.

“44 gün süren destansı mücadelenin 5. yılında gururluyuz”

Başkan Perviz Altay, Azerbaycan ordusunun 2020 yılında 44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı’nda elde ettiği tarihi zaferin milletin azim ve kararlılığının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Altay, “Karabağ’ın özgürlüğüne kavuşmasının 5. yılında bu büyük zaferi bir kez daha gururla kutluyoruz. Bu destan, Azerbaycan halkının cesaretini ve Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin gücünü tüm dünyaya göstermiştir.” ifadelerini kullandı.

“Bir millet, iki devlet” anlayışı her alanda güçleniyor

Altay, mesajında iki ülke arasındaki stratejik ve duygusal bağlara değinerek, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Azerbaycan’ın sevinci sevincimizdir, kederi kederimizdir’ sözü ile Haydar Aliyev’in ‘Bir millet, iki devletiz’ ifadesi, iki kardeş ülkenin ruhunu yansıtmaktadır.

Bugün bu birlik sadece duygusal değil; ekonomik, kültürel ve askeri iş birliği alanlarında da güçlenmeye devam etmektedir.” dedi.

Şuşa Beyannamesi ile kardeşlik resmileşti

Altay, Karabağ Zaferi’nin ardından imzalanan Şuşa Beyannamesi’nin, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliği ebedi bir ittifaka dönüştürdüğünü hatırlattı.

“Her iki ülke meclisinin onayladığı bu beyannameyle kardeşliğimiz artık hukuki bir zemine taşındı,” diyen Altay, Türk dünyasının dayanışmasının da bu birliktelikle daha da güç kazandığını belirtti.

Karabağ’da yeniden doğuş süreci

Perviz Altay, Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı topraklarda yürüttüğü imar faaliyetlerinin örnek bir kalkınma modeli haline geldiğini söyledi.

“Zengilan, Fuzuli, Şuşa ve Laçın’da inşa edilen akıllı şehirler, havalimanları ve tarım projeleri özgür Karabağ’ın yeniden doğuşunu simgeliyor. Bu yatırımlar, hem barışın hem de bölgesel refahın temellerini atıyor.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin desteği unutulmadı

Altay, Türkiye’nin Azerbaycan’a verdiği destekten duydukları minnettarlığı dile getirdi.

“Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de vurguladığı gibi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Azerbaycan yalnız değildir’ sözü, o dönemde tüm Türk dünyasına moral kaynağı olmuştur. Türkiye’nin kardeşçe dayanışması her zaman minnetle hatırlanacaktır,” dedi.

“Karabağ Azerbaycan’dır ve öyle kalacaktır”

Mesajının sonunda Altay, Karabağ zaferinin yalnızca askeri bir başarı değil, milli iradenin, kardeşliğin ve adaletin zaferi olduğunu vurguladı:

“Beş yıl önce kazanılan bu destan, Türk milletinin onurunu ve dayanışmasını tüm dünyaya kanıtlamıştır. Karabağ Azerbaycan’dır ve sonsuza kadar öyle kalacaktır. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, Türk ve Azerbaycan halklarına barış, huzur ve birlik diliyorum.”

