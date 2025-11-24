Son Mühür- Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen WBC International gecesinde milli boksör Avni Yıldırım, Richard Egowa karşısında ringe çıkarak kısa sürede büyük bir başarıya imza attı. Yıldırım, rakibini ilk yumruğuyla yere sererek sadece 7 saniyede nakavtla galip geldi.

Sedat Peker peleriniyle ringe çıktı

Karşılaşmaya Sedat Peker’in peleriniyle çıkan Avni Yıldırım, ringdeki performansıyla izleyenleri şaşırttı. Mücadeleye hızlı başlayan Yıldırım, Egowa’ya etkili darbelerle üstünlük kurarak maçı büyük bir süratle noktaladı.

Zafer Kemerini Peker’e hediye etti

Yıldırım, elde ettiği zaferin ardından WBC International kemerini Sedat Peker’e armağan etti. Milli boksör, zaferini telefonla da Peker’e bildirerek, “Kemer benim, gurur sizin olsun. Arnavutluk Tiran’da söylediğiniz ‘bir umuttur yaşamak’ sözünü bütün dünyaya taşıdım” dedi.

7 saniyelik tarihi nakavt

Maç boyunca büyük bir baskı kuran Yıldırım, rakibine ilk yumruğunda etkili darbeyi indirerek Egowa’yı kalkamaz hale getirdi. Bu sonuç, boks kariyerinde hızlı bir galibiyet olarak kayıtlara geçti ve milli sporcunun başarısını ön plana çıkardı.