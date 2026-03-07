Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasına göre, İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü risk analizi çalışmaları kapsamında, İtalya’nın Trieste Limanı’na gitmek üzere Çeşme Ulusoy Limanı’na gelen bir araç şüpheli bulundu. X-ray taramasına yönlendirilen araçta tespit edilen yoğunluk üzerine detaylı arama yapıldı.

Aramada, yasal yük arasına saklanmış 15 paket içinde farklı boyut ve ebatlarda toplam 7 bin 550 sikke ve figür türü tarihi eser ele geçirildi. Söz konusu eserlerin eski dönemlere ait kültür varlıkları olduğu değerlendirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Söz konusu kaçakçılık girişimiyle ülkemizin tarihi ve kültürel mirasının yurt dışına çıkarılmasının önüne geçilmiştir. Gümrükler Muhafaza Teşkilatımız; kültür varlıklarımızın korunması, tarihi mirasımızın kaçakçılığının önlenmesi ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Olayla ilgili olarak Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatılmıştır"