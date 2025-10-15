Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Hatay'ın Defne ilçesinde yaşam mücadelesi veren 23 yaşındaki Barış Özbay, sanal dünyaya sığınarak gerçek hayattan tamamen koptu. Yaklaşık üç yıldır evden adım atmayan ve kişisel bakımını dahi ihmal eden gencin annesi Semra Özbay, oğlunun bu durumundan büyük üzüntü duyuyor ve yetkililerden yardım talep ediyor.

Yaşama küstü, dijital dünyaya hapsoldu

50 yaşındaki anne Semra Özbay ve oğlu Barış Özbay, depremlerde sadece evlerini değil, aynı zamanda yakınlarını da kaybetmenin acısıyla zorlu bir süreçten geçiyor. Felaketin ardından üniversite eğitimini yarıda bırakan Barış Özbay’ın yaşam sevinci tamamen tükendi. Genç adam, tüm vaktini cep telefonu ve bilgisayar oyunlarıyla geçirerek sanal bir bağımlılık geliştirdi. Annesinin ifadesine göre, Barış, üç yıla yakın süredir evin dışına çıkmayı reddediyor ve sadece hayati ihtiyaçlarını gidermek için hareket ediyor. Kişisel hijyenini tamamen ihmal eden Barış; banyo yapmayı, tırnak kesmeyi ve benzeri özel gereksinimleri yerine getirmekte isteksizlik gösteriyor. Bu durum, acılı anneyi her geçen gün daha fazla yıpratıyor.

Gencin çaresizliği: "Yaşamak için mecburum"

Barış Özbay, yaşadığı durumu kendi sözleriyle açıklarken, hayata dair hiçbir beklentisinin kalmadığını dile getirdi. Günlük rutininin sadece uyanmak, tuvalet ihtiyacını gidermek ve mecburen yemek yemekten ibaret olduğunu belirten genç, zamanının geri kalanını telefonda oyun oynayarak veya duvarları izleyerek geçirdiğini ifade etti. Depremden kısa süre önce başlayan, hayata karşı duyduğu bu bıkkınlığın felaketle birlikte derinleştiğini söyleyen Barış, eski hayatına dönme veya tedavi görme arzusunun olmadığını net bir şekilde belirtti. "Hiçbir şey yapmak istemediğim için banyo da yapmak istemiyorum. Elimde olsa tuvalete de gitmem ve yemek de yemem. Onları mecbur olduğum için yapıyorum," sözleriyle içinde bulunduğu çaresizliği anlattı. Genç adamın, hayatın inişli çıkışlı güzellikler barındırdığı fikrine katılmayışı ve geleceğe dair bir hayal kurmayışı, ailesinin endişesini artırıyor.

Annenin feryadı: "Oğlum deyip bırakamıyorum"

Oğlunun üç yıldır duş almadığını ve tamamen eve kapandığını gözyaşları içinde anlatan Semra Özbay, Barış’ın yaşadığı travmanın etkisine dikkat çekti. Depremde nenesini kaybeden ve arkadaş çevresi dağılan Barış'ın, eskiden çalışkan ve sosyal bir genç olduğunu dile getirdi. Egzama hastalığı olmasına rağmen banyo yapmayı tamamen bırakan oğlunun, kendisiyle konuşmadığını ve hatta "anne" kelimesini bile kullanmadığını belirtti. Barış’ın sık sık "ölmek istediğini" ifade etmesi, anneyi derinden sarsıyor. Eşini kaybetmiş ve tek çocuğu olan Semra Özbay, tüm zorluklara ve oğlunun kendisine karşı olan tavırlarına rağmen onu yalnız bırakmıyor. Yetkililere seslenen anne Özbay, oğlunun yeniden hayata tutunabilmesi için hastane ortamında bir tedavi almasını ve destek görmesini talep ediyor. Bu zorlu süreçte tek başına mücadele eden anne, oğlunun eski neşeli günlerine ait fotoğraflarıyla avunduğunu ekledi.