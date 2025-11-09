Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan parfüm dolum tesisinde dün sabah saatlerinde çıkan yangın, büyük bir faciaya dönüşmüştü. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle tesiste çalışan işçiler dumandan ve yoğun ısıdan etkilenmişti.

6 işçi hayatını kaybetmişti

Yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Dikan ve Hanım Gülek (65) hayatını kaybetti. 1’i ağır toplam 7 işçinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

3 çocuk annesi Şengül Yılmaz’ın sigortasız çalıştığı ortaya çıktı

Olay sonrası yapılan incelemelerde, yangında yaşamını yitiren işçilerden Şengül Yılmaz’ın 3 yıldır tesiste sigortasız olarak çalıştırıldığı bilgisine ulaşıldı.

Aslen Sakarya’nın Akyazı ilçesinden olduğu öğrenilen Yılmaz’ın uzun süredir Dilovası’nda ikamet ettiği, 3 çocuğuyla birlikte geçimini sağlamak için bu tesiste kayıt dışı çalışmayı kabul ettiği iddia edildi.

Cenazeler bugün toprağa verildi

Hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri bugün öğle namazından sonra kılınan cenaze törenlerinin ardından defnedildi.

Ailelerin gözyaşlarına hakim olamadığı öğrenildi. Şengül Yılmaz’ın cenazesi de diğer işçilerle birlikte son yolculuğuna uğurlandı.