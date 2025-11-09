Son Mühür- ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ByHeart Inc. firmasına ait “Whole Nutrition Infant Formula” adlı bebek mamasının iki partisinin geri çağrıldığını duyurdu.

Yapılan incelemelerde hastanelere kaldırılan 13 bebeğin, ürünün 206VABP/251261P2 ve 206VABP/251131P2 seri numaralı mamalarını tükettiği tespit edildi.

Vakalar 10 eyalette görüldü

FDA, vakaların Arizona, Kaliforniya, Illinois, Minnesota, New Jersey, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Teksas ve Washington olmak üzere 10 eyalette görüldüğünü açıkladı. Yetkililer, şu ana kadar herhangi bir ölüm bildirilmediğini duyurdu.

Bakteri kaynağı araştırılıyor

FDA, mamalara tehlikeli bakterinin nasıl bulaştığını ve başka ürünlerin etkilenip etkilenmediğini belirlemek üzere kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın sürdüğü, sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Şirketten “tedbiren geri çağırma” açıklaması

ByHeart Inc. kurucu ortağı Mia Funt, yaptığı açıklamada “Mamamızı kullanan her bebeğin güvenliği bizim önceliğimizdir.

Bu geri çağırma, tamamen ihtiyati bir tedbir olarak, şeffaflık ve güvenlik taahhüdümüz gereği alınmıştır” dedi.

"Seri numaralarını kontrol edin"

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ailelere acil uyarıda bulunarak satın alınan mamaların seri numaralarının mutlaka kontrol edilmesini istedi. Riskli serilere ait mamaların derhal atılması veya satın alındıkları yere iade edilmesi gerektiği vurgulandı.

Ayrıca mamayla temas eden biberon, kap ve yüzeylerin sıcak sabunlu suyla veya bulaşık makinesinde yıkanması gerektiği belirtildi.

Belirtiler haftalar sonra ortaya çıkabilir

CDC, bebek botulizmi belirtilerinin haftalar sonra görülebileceğini belirterek ebeveynlere dikkatli olmaları çağrısı yaptı. Şu belirtiler tespit edildiğinde vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınması önerildi:

Kabızlık,

Beslenme güçlüğü veya iştahsızlık,

Göz kapağında düşüklük (ptozis),

Göz bebeklerinin ışığa tepkisinde yavaşlama,

Yüz ifadesinde donukluk veya mimik azalması,

Emme ve yutkunma reflekslerinde zayıflama,

Zayıf veya boğuk ağlama sesi,

Nefes almada güçlük ve olası solunum durması.