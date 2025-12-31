Japonya’nın kuzeydoğu kıyıları, Pasifik Okyanusu’nda meydana gelen şiddetli bir sarsıntıyla hareketlendi. Iwate eyaleti açıklarında kaydedilen sarsıntı, bölge halkında kısa süreli bir tedirginliğe yol açarken, sismolojik veriler depremin merkez üssünü ve büyüklüğünü detaylarıyla ortaya koydu.

Pasifik kıyılarında şiddetli sarsıntı

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından paylaşılan verilere göre, Japonya'nın kuzeydoğu kesiminde yer alan Iwate eyaletine bağlı Noda bölgesinin doğu açıklarında 6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Deniz tabanında meydana gelen bu sarsıntının, kıyı şeridine yaklaşık 91 kilometre mesafede olduğu saptandı. Teknik analizler sonucunda sarsıntının, yer kabuğunun 19,3 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlenerek kamuoyuna duyuruldu.

Tsunami tehlikesi ve hasar durumu

Depremin hemen ardından yapılan teknik incelemeler ve sismik değerlendirmeler sonucunda, deniz seviyesinde herhangi bir tehlikeli değişim beklenmediği gerekçesiyle tsunami uyarısı yayımlanmadı. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle bölgede herhangi bir can kaybı yaşanmadığı gibi, yerleşim birimlerinden de ciddi bir mal kaybı veya yapısal hasar ihbarı gelmediği aktarıldı. Japon yetkililer ve uluslararası gözlem evleri, bölgedeki sismik aktiviteyi yakından izlemeye devam ediyor.