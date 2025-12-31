Son Mühür- Türkiye turizminde yeni bir dönemin kapılarını aralayacak olan stratejik bir karar, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile resmiyet kazandı. 2 Ocak 2026 tarihi itibarıyla hayata geçecek olan bu yeni düzenleme kapsamında, Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşları Türkiye’ye yapacakları turistik seyahatlerde vize zorunluluğundan muaf tutulacaklar.

Uzak Doğu turizminde yeni dönem başlıyor

Küresel turizm pazarında en çok harcama yapan ve seyahat eden kitlelerin başında gelen Çinli turistler için Türkiye, vize prosedürlerini ortadan kaldırarak kapılarını ardına kadar açıyor.

2 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girecek olan bu vize muafiyeti kararı, iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinin yanı sıra Türkiye’nin Uzak Doğu pazarındaki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Bu hamleyle birlikte, Çinli gezginlerin Türkiye’nin tarihi ve kültürel zenginliklerine erişimi çok daha hızlı ve bürokratik engellerden uzak bir şekilde gerçekleşecek.

Turizm ekonomisinde hedefler büyüyor

Hükümetin turizm gelirlerini çeşitlendirme ve artırma politikaları doğrultusunda atılan bu adım, özellikle pandemi sonrası toparlanan küresel seyahat trafiğinde Türkiye’yi öncelikli rotalardan biri haline getirecek. Resmi Gazete’de yer alan karara göre, vize muafiyeti yalnızca turistik amaçlı ziyaretleri kapsayacak şekilde dizayn edildi. Sektör temsilcileri, bu gelişmenin ardından Çin’den gelen turist sayısında belirgin bir ivme yakalanacağını ve bu durumun konaklamadan perakendeye kadar geniş bir iş koluna doğrudan katma değer sağlayacağını öngörüyor.