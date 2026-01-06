Son Mühür- Denizbank'da şube müdürü olarak görev yaparken aralarında Arda Turan, Semih Kaya, Emre Belözoğlu, Muslera gibi isimlerin de olduğu çok sayıda kişiden yüksek getirili fon adı altında para toplayan Seçil Erzan, nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığı davada 102 yıl hapis cezası almıştı.

İlk günden itibaren olayın içindeki herkesin sorumluluğu olduğunu dile getiren MASAK eski başkan yardımcısı Dr. Ramazan Başak, sadece Seçil Erzan'ın ceza almasının adil olmadığını vurguladı.

En hafif deyimiyle vergi kaçırma...



''Seçil Erzan’a verilen 102 yıl hapis cezasının açıklanan gerekçeli kararında, Erzan’ın eylemleriyle genel olarak katılanların iradelerini sakatladığı belirtildi.'' hatırlatmasında bulunan Başak,

''Milyonlarca dövizi ve TL’yi çantalar içinde ve çoğunu da şube dışında vereceksiniz, Kayıt dışı dolaştırıldığı için de kaynağı şüphe uyandıran bu paralardan sağladığınız kazançları en hafif deyimiyle vergiden kaçırmayı hesaplamış olacaksınız.

Ponzi saadet zinciri...



Bu saadet zinciri devam ettiği ve kazançları da katladığınız sürece sesiniz hiç çıkmayacak,

Üstelik dönüp mobil veya internet üzerinden paralarım ne durumda diye hiç bakma gereği de duymayacaksınız, yani durumun hiç farkında olmayacaksınız,

Kızınız ve damadınızın haberi olacak ama siz hiç bilmeyeceksiniz…,

Ve Ponzi Game bittiğinde, iradeniz sakatlandığı için güçsüz bir kadına 102 yıl hapis cezası verilecek,

Hiç adil değil. Çok yazık.'' sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

