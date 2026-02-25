Son Mühür - Baharın yaklaşmasını simgeleyen doğa olaylarından biri olan cemre düşmesi, bu yıl kışın en sert günleriyle aynı döneme rastlıyor. Havaların ısınmasını bekleyen vatandaşlar ise cemrenin suya düşeceği gün dondurucu soğuklarla karşılaşacak.

Anadolu’da yüzyıllardır baharın gelişini simgelediğine inanılan ve sırasıyla havaya, suya ve toprağa düştüğü kabul edilen cemrelerin ikincisi, 26 Şubat Perşembe günü suya düşecek. Normalde suların ısınmasını ve buzların çözülmesini temsil eden bu doğa olayı, bu yıl beklenmedik bir soğuk hava dalgasıyla aynı döneme denk geliyor. Havaya düşen ilk cemrenin ardından suya düşecek ikinci cemre, yurt genelinde etkili olması beklenen sert kış koşullarıyla adeta karşı karşıya gelecek.

42 il beyaza bürünecek...

Meteorolojik verilere göre, cemrenin suya düşeceği perşembe günü itibarıyla Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesiyle birlikte, aralarında birçok büyükşehrin de bulunduğu 42 ilde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Bahar havası beklentisi yerini yeniden kış şartlarına bırakırken, vatandaşlara buzlanma, don ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarı yapıldı.