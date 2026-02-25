Son Mühür- 17 yaşındaki İremnur Ç., öz ağabeyinin kendisini taciz ettiğini öne sürerek sosyal medya üzerinden kamuoyuna çağrıda bulundu. Hakkında daha önce tutuklama kararı verilen ağabeyinin son duruşmada beraat ettiğini belirten genç kız, kararın ardından tehdit ve baskı nedeniyle endişe yaşadığını ifade etti.

Beraat kararına tehdit

Anne ve babasının ayrı olduğunu, ancak kardeşlik ilişkisi nedeniyle görüşmelerinin tamamen kesilmediğini aktaran İremnur Ç., yaklaşık iki yıldır devam eden yargı sürecinin son duruşmasında beraat kararı çıktığını söyledi.

Kararı öğrendiğinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını dile getiren genç kız, “Beraat kararını duyunca ‘Ölmem mi gerekiyordu? Ya da daha ağır bir suçun gerçekleşmesi mi gerekiyordu?’ diye düşündüm” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

“Tehdit altındayım” iddiası

Ağabeyinin madde kullandığını ve şiddet eğilimli olduğunu iddia eden genç kız, beraat kararının karşı tarafı cesaretlendirebileceğini öne sürdü. Kararın ardından hem kendisinin hem de ailesinin güvenliğinden kaygı duyduğunu ifade eden İremnur Ç., yetkililerden destek talep etti.

Sosyal medya paylaşımında iki yıldır yargı sürecine güvendiği için kamuoyuna açıklama yapmadığını belirten genç kız, “Kardeşime ya da bana zarar verilmesinden korkuyorum. Eğer başıma bir şey gelirse bilin ki yardım istedim” ifadelerini kullandı.

"Öldürülmekten çok korkuyorum"

Can güvenliğinin risk altında olduğunu savunan İremnur Ç., sürecin yeniden değerlendirilmesini ve gerekli koruma önlemlerinin alınmasını istedi.