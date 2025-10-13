Son Mühür/ Merve Turan- Ege Üniversitesi, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan 93 aktif öğrenci topluluğuyla fark yaratıyor.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren topluluklar, 40 bine yakın öğrencinin üniversite hayatına renk ve dinamizm katıyor.

Rektör Budak: “Güçlü topluluklar, güçlü üniversite demektir”

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, öğrenci topluluklarının üniversite yaşamındaki önemine dikkat çekerek, “Öğrenci odaklılıkta ödüllü bir üniversite olarak, öğrencilerimizin sadece akademik alanda değil, hayatın her alanında donanımlı bireyler olarak yetişmesini hedefliyoruz.

Topluluklarımız, gençlerimizin ilgi alanlarını keşfetmeleri, liderlik vasıflarını geliştirmeleri ve unutulmaz anılar biriktirmeleri için eşsiz bir platform sunuyor” dedi.

Budak, sosyal sorumluluk projelerinden bilimsel araştırmalara kadar geniş bir yelpazede etkinlikler düzenleyen toplulukların, öğrencilerin toplumla bütünleşmesini sağladığını belirterek, “Ülkemizin en zengin topluluk yapısına sahip üniversitelerinden biriyiz.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda topluluklarımıza her türlü desteği sağlıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki güçlü topluluklar, güçlü bir üniversite demektir” ifadelerini kullandı.

Kariyer ve sosyal sorumluluk projeleriyle fark yaratıyorlar

Ege Üniversitesi öğrenci toplulukları, sadece kampüs içi etkinliklerle değil, aynı zamanda toplumla bağ kuran projeleriyle de dikkat çekiyor.

Topluluklar tarafından düzenlenen kariyer etkinlikleriyle öğrenciler, sektör temsilcileriyle bir araya gelerek iş fırsatları yakalıyor.

Sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da topluluk üyeleri, çevre ve toplum bilincini pekiştiriyor, farklı kesimlerle dayanışma örneği sergiliyor.

Topluluklara özel alanlar tahsis edildi

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, toplulukların faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli tüm fiziksel ve lojistik desteği sağlıyor.

Öğrenci toplulukları için Ege Üniversitesi Büyük Spor Salonu’nun bir bölümü ile 1 ve 2 numaralı öğrenci yemekhanesinde özel topluluk odaları oluşturuldu.

Fakültelerde de öğrencilere ayrılmış çalışma alanları sayesinde topluluk üyeleri, ortak projeler geliştirip etkinlik planlayabiliyor.

Koordinasyon, planlama ve denetim tek merkezde yürütülüyor

Toplulukların kuruluş aşamasından faaliyet planlamalarına kadar tüm süreç, Ege Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Birimi tarafından koordine ediliyor.

Birim, salon tahsisi, malzeme temini ve faaliyet izinleri gibi lojistik desteklerin yanı sıra, toplulukların etkinliklerini düzenli olarak denetleyerek sürdürülebilir bir sistem oluşturuyor.

Üniversite kültürünü güçlendiren topluluk ruhu

Ege Üniversitesi toplulukları, farklı disiplinlerden öğrencileri bir araya getirerek üniversite kültürünü güçlendiriyor.

Ortak projeler ve etkinliklerle öğrenciler yalnızca kişisel gelişimlerini desteklemiyor, aynı zamanda kurumsal aidiyet duygusunu da pekiştiriyor.

“Yeni dönemde tüm öğrencileri topluluklara bekliyoruz”

Rektör Budak, açıklamasının sonunda tüm öğrencilere çağrıda bulundu: “Topluluklarımız, öğrencilerimizin kendilerini tanıdıkları, geliştirdikleri ve geleceğe hazırlandıkları birer yaşam alanı. Yeni dönemde tüm öğrencilerimizi bu güçlü topluluk yapısının parçası olmaya davet ediyorum.”