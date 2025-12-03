Son Mühür - İngiltere merkezli çay markası Lipton, Türkiye’de 39 yıl süren faaliyetini sonlandırma kararı aldı. Ekim ayında çıkan haberlerde üretim tesislerinin Öz-Gür Çay’a devredileceği belirtilmişti. Söz konusu satış için resmi onaylar alınırken, dünya devi Lipton böylece Türkiye’de çay üretiminden resmen çekilmiş oldu. Lipton, haberin ardından yaptığı açıklamada satış sürecini resmi olarak duyurdu. Patronlar Dünyası’ndan Kerim Ülker’in aktardığı açıklamada, “Lipton Teas and Infusions ile Öz-Gür Çay A.Ş. arasında, Rize Pazar ve Fındıklı’daki yaş çay işleme tesislerimizin mülkiyetine sahip Lipton Çay Üretim A.Ş. hisselerinin Öz-Gür Çay A.Ş.’ye devri için yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Yasal süreç gereği konu, değerlendirme ve onay için Rekabet Kurulu’na sunulmuştur” ifadelerine yer verildi.

Ofçay da satıldı

Türkiye’de faaliyetlerini Lipton Gıda ve Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adıyla sürdüren İngiliz çay devi, 2025 yılında Sakarya’da 30 milyon Euro yatırımla yeni bir inovasyon, çay harmanlama ve paketleme tesisi kurmuştu. Bu tesis faaliyetlerini sürdürecek. Çay sektöründe bu yıl önemli bir satış daha gerçekleşmişti; Ağustos ayında ABD merkezli JDE Peet’s, sahip olduğu Ofçay’ı yerli üretici Efor Çay’a devretmişti.

1871 yılında kurulan köklü şirket

1871’de Birleşik Krallık’ta bir market perakendeciliği işi kuran Sir Thomas Lipton tarafından kurulan İngiliz markası, daha önce küresel dev Unilever tarafından yönetiliyordu. 2022 yılında, 186 milyar dolarlık varlığı yöneten Jersey merkezli fon CVC Capital Partners, Unilever ile Lipton için görüşmelere başladı. CVC Capital, Lipton’u o dönemde 4,5 milyar euroya satın aldı.