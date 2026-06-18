İzmir siyasetinde her geçen gün dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. CHP İzmir İl Başkanlığı'na Çağatay Güç'ün yerine Genel Merkez tarafından Utku Gümrükçü atanırken, bugün ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın partisinden istifa edip etmeyeceği kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Akşam saatlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yapmış olduğu açıklamayla partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini duyurdu. Tugay'ın istifasının ardından çok sayıda açıklama gelirken, bir açıklama da eski İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan geldi. Çıray, "Tugay keşke belediye başkanlığından istifa etseydi." dedi.

"Keşke belediye başkanlığından istifa etseydi!"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan ve Tugay'ı eleştiren Çıray, "İki kez atama ile göreve gelen, Karşıyaka'yı borç bataklığında bırakan... Beşli Çete ile iş tutan... İzmir'in en başarısız Belediye Başkanlarından Cemil Tugay... İl başkanlığına Utku Gümrükçü’ 'nün atamayla gelmesini protesto ederek istifa etmiş. Tugay keşke belediye başkanlığından istifa etseydi. CHP, gurubunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını yapacak çok değerli isimler var." ifadelerini kullandı.