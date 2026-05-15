Türkiye'nin önemli doğa turizmi rotalarından Erzincan'da tatil yoğunluğu yaşanırken, kanyonları ve derin vadileriyle bilinen Kemaliye ilçesine yönelik ziyaretçi akını artıyor. Adrenalin sporları tutkunlarının sıklıkla tercih ettiği bölge, hem çok kültürlü tarihi arka planı hem de coğrafi özellikleriyle turistleri bir araya getiriyor.

NÜFUSUNUN 10 KATI ZİYARETÇİ AĞIRLIYOR

Erzincan kent merkezine 194 kilometre mesafede bulunan Kemaliye; doğusunda Tunceli, batısında Sivas, güney kesiminde ise Malatya ve Elazığ ile komşu bir konumda yer alıyor. Doğa sporlarının başkenti olarak anılan ilçe, özellikle yaz mevsiminde yoğun bir turist akınına sahne oluyor. Turizm hareketliliğinin zirve yaptığı bu aylarda ilçeye gelenlerin sayısı, mevcut nüfusun 10 katına kadar ulaşıyor.

Dünyadaki en derin ilk 5 kanyon arasına giren Karanlık Kanyon, bölgenin en çok merak edilen noktalarının başında geliyor. Nehir tabanıyla vadi kenarı arasında bin metrelik kot farkı bulunan, yaklaşık 35 kilometre uzunluğundaki kanyonda düzenlenen tekne turları tatilcilerden yoğun talep görüyor. Yerli ve yabancı ziyaretçiler tekne gezintileri esnasında sarp kayalıklardaki dağ keçilerini izleme imkanı bulurken, bölgenin eşsiz manzarasına tanıklık ediyor.

"TEHLİKELİ YOLLAR" KATEGORİSİNDE

Bölgenin sarp coğrafyasına kazınan Taş Yolu da maceraseverlerin rotasında bulunuyor. Tamamı sert kayaların içi oyularak açılan 7 kilometre uzunluğundaki güzergah, irili ufaklı 38 tüneli bünyesinde barındırıyor. İnşası zorlu koşullarda tamamlanan söz konusu geçit, dünya genelindeki "Tehlikeli Yollar" kategorisinde gösteriliyor. Ayrıca ilçe merkezine 4-5 kilometre uzaklıkta konumlanan Dilli Vadisi de barındırdığı tarihi ve estetik önemle dikkat çekiyor.

ATATÜRK KENDİ İSMİNDEN ESİNLENDİ

Doğal mirasının yanı sıra milattan önce 3 binli yıllara dayanan köklü bir geçmişe sahip olan Kemaliye; Roma, Bizans, İlhanlı, Akkoyunlu, Selçuklu ve Osmanlı gibi birçok büyük medeniyetin izlerini taşıyor. Eski adı "cennet gibi güzel bahçe" anlamına gelen Eğin olan yerleşimin ismi, ilçe sakinlerinin Kurtuluş Savaşı dönemindeki büyük desteklerinden dolayı bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından değiştirildi.

Erzincan'ın dokuz ilçesi arasında en ünlüsü olan ve şehrin incisi olarak nitelendirilen Kemaliye, halihazırda Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Geçici Miras Listesi'nde bulunuyor. Bölge halkı ve yetkililer, hem kültürel birikimi hem de Amerika'daki Büyük Kanyon'dan sonra dünyadaki en büyük ikinci kanyonu sınırlarında barındırması nedeniyle ilçenin UNESCO kalıcı listesine dahil edilmesini istiyor.