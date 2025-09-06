Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Sırakonak köyünde gece saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Köy girişinde dolaşan bir ayı, köylüler tarafından el feneriyle kovalanarak uzaklaştırıldı. O anlar köydeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KÖYLÜLERDEN CESUR MÜDAHALE

Köyün girişinde dolaşan ayıyı fark eden iki vatandaş, hayvanın yerleşim alanına girmesini engellemek için harekete geçti. Ellerine aldıkları el fenerleriyle ayının peşine düşen köylüler, cesurca davranarak ayıyı korkutmayı başardı. Görüntülerde, ayının hızla kaçtığı ve köylülerin karanlıkta arkasından koştuğu anlar net bir şekilde görülebiliyor.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKTİ

Ayının köye girmesini engelleyen köylülerin bu müdahalesi, sosyal medyada da dikkat çekti. Köy halkı, ayıların zaman zaman yerleşim alanına yaklaştığını ancak bu kez kararlı bir şekilde müdahale ederek hayvanı uzaklaştırdıklarını belirtti.