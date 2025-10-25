Tokat’ın Reşadiye ilçesinde görevli polis memuru Yunus Şimşek, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Şimşek, memleketi Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

CENAZE TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Üzümlü ilçe merkezinde düzenlenen cenaze törenine; Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, polis memurları, Şimşek’in ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Kılınan cenaze namazının ardından polis memuru Yunus Şimşek’in Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarının omuzlarında taşındı. Şimşek, dualalar eşliğinde Üzümlü ilçe mezarlığında toprağa verildi.

“MESLEKTAŞIMIZI RAHMETLE ANIYORUZ”

Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, törende yaptığı kısa açıklamada, “Hayatını kaybeden meslektaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.