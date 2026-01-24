Çin’de 32 yaşındaki bilişim sektörü çalışanı Gao Guanhui, aşırı çalışma koşulları nedeniyle yaşamını yitirdi. Terfi aldıktan sonra iş yükü ciddi şekilde artan Gao’nun, aylar boyunca günde ortalama 16 saat çalıştığı, hiç izin kullanmadığı ve yalnızca 4–6 saat uyuyabildiği belirtildi.

Edinilen bilgilere göre Gao Guanhui, aynı anda yazılım kodlama görevlerini yürütüyor, ekibini yönetiyor ve müşterilerle doğrudan iletişim kuruyordu. Uzun süredir yoğun stres altında çalışan genç bilişimci, pazar günü eşine kendini iyi hissetmediğini söyledi. Kısa süre sonra bilincini kaybeden Gao, hastaneye kaldırıldı ancak kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Olayın ardından ortaya çıkan detaylar, kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Gao’nun hastanede yaşam mücadelesi verdiği sırada, mesai arkadaşlarının kendisini yeni bir iş sohbet grubuna eklediği ve acil görevlerin tamamlanmasını talep ettiği öğrenildi.

Uzmanlar, bilişim sektöründe yaygın olan aşırı çalışma kültürünün ciddi sağlık riskleri barındırdığına dikkat çekerken, olay Çin’de “996 çalışma sistemi” olarak bilinen uzun mesai düzenini yeniden tartışmaya açtı.