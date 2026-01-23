Amerika Birleşik Devletleri, son yılların en sert kış sistemlerinden biriyle karşı karşıya. Meteoroloji yetkilileri, hafta sonu etkisini göstermesi beklenen yoğun kar fırtınası nedeniyle 40 eyalette yaklaşık 200 milyon kişinin doğrudan etkileneceğini açıkladı.

Birçok eyalette acil durum ilan edildi

Yaklaşan kar fırtınası öncesinde birçok eyalette acil durum ilan edilirken, yerel yönetimler ve güvenlik birimleri teyakkuza geçti. Ulaşım, eğitim ve kamu hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Washington DC için 40 santimetre kar uyarısı

Fırtınanın Cumartesi akşamı etkisini artırması bekleniyor. Başkent Washington DC için yapılan tahminlerde, kar kalınlığının 30 ila 40 santimetreye ulaşabileceği bildirildi. Yetkililer, başkent genelinde yolların kapanabileceğini ve toplu taşımanın durma noktasına gelebileceğini belirtti.

Haftaya don uyarısıyla girilecek

Meteoroloji raporlarına göre Washington ve çevresinde hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta boyunca 0 derecenin üzerine çıkmaması bekleniyor. Uzmanlar, uzun süreli don olaylarının altyapı sorunlarına ve enerji kesintilerine yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Market rafları boşaldı

Kara kış alarmının ardından halk, birçok eyalette süpermarketlere akın etti. Temel gıda, su, battaniye ve ısıtıcı ürünlerine yoğun talep oluşurken, bazı bölgelerde rafların hızla boşaldığı görüldü.

Yetkililerden net uyarı: “Yola çıkmayın”

Yetkililer, vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, evlerinde temel ihtiyaç malzemeleriyle stok yapmaları ve resmi açıklamaları yakından takip etmeleri çağrısında bulundu. Acil durum ekiplerinin ise olası elektrik kesintileri ve kurtarma operasyonları için hazır bekletildiği bildirildi.