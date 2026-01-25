Son Mühür - Minneapolis’te devam eden ICE karşıtı protestolar sırasında bir Homeland Security Investigations (HSI) görevlisinin parmağının, protestocularla yaşanan arbede sırasında bir gösterici tarafından ısırılarak koptuğu iddiası ortaya atıldı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla söz konusu parmak yaralanmasını gösterirken, bu gelişme protestoların sürdüğü şehirde gerilimi artırdı.

Korkunç görüntüleri paylaştı

Minneapolis’te Donald Trump yönetiminin göçmenlik ve sınır politikalarına karşı düzenlenen protestolarda kaygı verici bir olay yaşandı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tricia McLaughlin, X üzerinden yaptığı paylaşımda, gösteriler sırasında bir Homeland Security Investigations (HSI) görevlisinin parmağının bir eylemci tarafından ısırılarak koparıldığını duyurdu ve olaya ait görüntüleri paylaştı. McLaughlin açıklamasında, protestocuların kolluk kuvvetlerine saldırdığını belirterek, görevlinin parmağını kaybedeceğini ifade etti. Yaşanan bu gelişme kentteki tansiyonu daha da yükseltti.

Sosyal medyada gündem oldu

McLaughlin’in sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, yaralı görevlinin bir araçta oturduğu, üniformasının çamura bulandığı ve eldivenli bir el tarafından kopan parmağına müdahale edildiği görülüyor. Fotoğraflardan birinde kanlı şekilde kopmuş parmak ucu yer alırken, başka bir karede ise söz konusu parmağın tıbbi inceleme için küçük bir kap içinde muhafaza edildiği dikkat çekiyor. McLaughlin ayrıca görevlinin parmağını kaybedeceğini de teyit etti.

Kimlikleri belirlenemedi

Olayla ilgili paylaşılan ek görüntülerde, ısırma olayına karıştığı öne sürülen kişilerin fotoğraflarının da bulunduğu ifade ediliyor. Ancak şu ana kadar bu şahısların kimlikleri ya da saldırıdaki rolleri netlik kazanmadı. DHS ve yerel yetkililer konuyla ilgili ayrıntılı bir açıklama yapmadı. Minneapolis’teki gösteriler, Trump yönetiminin federal göçmenlik operasyonları ve bu süreçte yaşanan silahlı müdahalelere yönelik tepkilerle sürerken, artan şiddet olayları ve şikayetler halkı sokaklara döktü. Polis ve göçmenlik birimlerinin uygulamaları ise hem yerel hem de ülke genelinde tartışma konusu olmaya devam ediyor.