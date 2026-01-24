Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG ile daha önce varılan ateşkesin 24 Ocak saat 23.00 itibarıyla 15 gün süreyle uzatıldığını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kararın belirli güvenlik gerekçeleri doğrultusunda alındığı belirtildi.

Açıklamada, ateşkes süresinin uzatılmasının temel nedeninin, ABD’nin DAEŞ mensubu mahkumların SDG kontrolündeki hapishanelerden Irak’a tahliye edilmesine yönelik yürüttüğü operasyonlara destek sağlamak olduğu ifade edildi. Bu süreçte sahada olası çatışmaların önüne geçilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Suriye Savunma Bakanlığı, ateşkesin uzatılmasının geçici bir düzenleme olduğunu belirterek, bölgedeki güvenlik gelişmelerinin yakından takip edildiğini kaydetti.