Son Mühür- Çin ordusunda tasfiye rüzgarları ediyor. Tayvan'a yönelik kapsamlı tatbikatlarıyla dikkati çeken Çin ordusunda hakkında soruşturma başlatılan Zhang Youxia, askerî hiyerarşide Xi Jinping’in ardından ikinci sırada yer alıyordu.

Çin silahlı kuvvetlerini yöneten Merkezi Askerî Komisyon’un başkan yardımcısı konumunda olan Zhang Youxia dışında, aynı komisyonda yer alan ve Ortak Kurmay Dairesi’ni yöneten Liu Zhenli de soruşturma kapsamına alındığı öğrenildi.

Jinping 2022'de atamıştı...

Soruşturmalar sonucunda Şi Jinping’in 2022 yılında atadığı altı generalden beşi görevden uzaklaştırılmış oldu.

2022’de Komünist Parti Merkez Komitesi’ne atanan 44 üniformalı subayın 29’u tasfiye edilmiş veya ortadan kayboldu.

1979’da başlayan Çin–Vietnam sınır savaşında aktif muharebe tecrübesi bulunan az sayıdaki komutandan biri olan Zhang Youxiay, daha önce Silahlanma Genel Dairesi başkanlığı görevini yürütmüş ve 2017’de Merkezi Askerî Komisyon’a yükseltilmişti.