Son Mühür- ABD'de Trump'ın göçmenlere karşı en büyük kozu olan ICE ajanları Minneapolis'te bir kez daha tartışmaların baş rolünde yer alan bir eyleme imza attı.

Geçtiğimiz günlerde 37 yaşındaki Renee Nicole Good'u öldüren ICE ajanları bu kez de 37 yaşındaki Minneapolis sakini Alex Pretti'yi yaşamdan kopardı.

Trump'a göre o bir provokatör...



Gazeteci Hüseyin Günay,

''ICE polisleri yine bir Amerikalıyı öldürdü. Trump ölen kişiyi provokatör olmakla suçladı, ICE’yi koşulsuz savundu.

Sosyalistler ve siyahların bazı örgütleri ICE’ye karşı silahlanıp çatışma çağrıları yapıyor. Minneapolis’te sokaklar karıştı.

Ölen kişi 37 yaşında, üstünde silah var ama hiç çekmiyor. Zaten ICE poliside kişinin silahını aldıktan sonra vurup, öldürüyor.

Olaylar tek bir yerde yaşansada tüm ülkeyi psikolojik olarak ciddi şekilde etkiliyor.

Beyaz Amerikalılar, ICE’nin tavrını doğru buluyor.

Yıllarca özgürlük ve demokrasi ülkesi olamakla övünen Amerika, Hitler’in SS polis devletine dönüşme aşamasında. Hiç abartmadan söylüyorum Trump’a oy veren beyaz Amerikalılar hariç kimse kendini güvende hissetmiyor.'' değerlendirmesinde bulundu.



Vali Walz'den çok sert tepki...



Minnesota Valisi Walz'ın tepkisi ise doğrudan Beyaz Saray'a yönelikti.

X'teki sosyal medya hesabından seslenen ve ''Bu sabah Beyaz Saray’a en net ifadelerle söylediğim gibi, federal hükümete bu soruşturmayı yürütmesi konusunda güvenilemez.

Bu işi eyalet üstlenecek. Nokta'' diyen Vali Walz,

Görüntüyü farklı açılardan izledim ve mide bulandırıcı. Ancak federal hükümete güçlü bir mesajım var: Minnesota’nın adalet sistemi son sözü söyleyecek.

Tüm Amerikalılara sesleniyorum: bu eyaletin gösterdiği insanlığa bakın ve sokaklarımızda yaptıklarıyla sözde görev yapan bu kahrolası ICE ajanlarının sergilediği korkunç zulüm, profesyonellikten uzak, tam bir rezaleti görün'' çağrısında bulundu.



Öldürülen kişinin silahı vardı iddiası...



ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin, Associated Press'e (AP) yaptığı yazılı açıklamada, vurulan kişinin iki şarjörlü bir ateşli silah taşıdığını ve olaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü ifade etti.

Minneapolis Polisinde yapılan açıklamada, öldürülen Alex Pretti'nin yasal olarak silah taşıma iznine sahip olduğu ve ciddi bir suç geçmişinin bulunmadığı belirtildi.

