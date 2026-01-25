Son Mühür- Irak'ın 2006-2010 yılları arasında en etkili siyasetçisi olan Nuri el-Maliki yeniden siyaset sahnesine dönme hazırlığı yapıyor.

Irak parlamentosunda çoğunluğu elinde bulunduran Şii siyasi bloklar ittifakı, eski başbakan Nuri el-Maliki'yi başbakanlık görevine aday gösterdiğini duyurdu.

2014'te koltuğa veda etmişti...



Görev döneminde IŞİD'in yükselişi, mezhepçi politikalar ve ordunun çöküşü nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Maliki, dönemin ABD Başkanı Obama'nın baskısıyla koltuğuna veda etmek zorunda kalmıştı.



2014'te IŞİD'in ülkenin büyük bir bölümünü ele geçirmesinin ardından görevinden ayrılan Maliki, Hukuk Devleti koalisyonuna liderlik ederek ve İran destekli gruplarla yakın ilişkilerini sürdürerek etkili bir siyasi oyuncu olarak kalmaya devam etmişti.

Irak anayasası ne diyor?



Irak anayasasına göre, parlamento 29 Aralık'taki açılış oturumunda bir başkan ve iki başkan yardımcısı seçti ve ardından 30 gün içinde yeni bir cumhurbaşkanı seçmek zorunda. Cumhurbaşkanı ise en büyük parlamento bloğuna hükümet kurma görevini verecek.

Irak'ı ABD-İran ikileminde bırakabilir...



Şii siyasi ittifakı Koordinasyon Çerçevesi, yaptığı açıklamada Maliki'nin "siyasi ve idari deneyimi ve devlet yönetimindeki rolü göz önünde bulundurularak" seçildiğini belirtti.

Maliki tercihinin, İran'a yakın Şii silahlı milis grubu Haşdi Şabi'nin etkisini arttırmasına kapı aralaması bekleniyor.

ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırı hazırlığı içinde olduğunun konuşulduğu süreçte Maliki tercihinin Irak'ı ABD-İran geriliminin bir parçası yapma ihtimali oldukça kuvvetli görünüyor.

