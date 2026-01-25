Son Mühür- Venezuela'da Maduro'nun iktidarına Hollywood filmlerine taş çıkartacak operasyonla son veren ABD Başkanı Trump'ın yeni hedefinin Grönland olma ihtimali her geçen gün artıyor.

''ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var, ulusal güvenlik için. Eğer almazsak Rusya veya Çin alacak'' diyerek niyetini ortaya koyan Başkan Trump, sosyal medya hesabından Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland topraklarının "2026'da kurulan ABD toprağı" olarak tasvir eden bir görsel paylaştı.

NATO toprağına göz dikti...

NATO üyesi bir ülkenin toprağına göz diken Trump'ın tavrına karşı çıkabilmek adında Ada'ya sembolik olarak asker gönderen Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya şimdilerde yeni gümrük vergileriyle karşı karşıya kalmanın şokunu yaşamıştı.

Trump'ın rönland'a giden söz konusu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10, 1 Haziran'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını açıklamasının ardından Almanya'nın gönderdiği 15 askeri hızla geri çektiği ortaya çıktı.

Yaptırımlar şimdilik askıda...



Yaptırımlar konusunu erteleyerek Grönland konusunu zamana yaydığı için tansiyon düşmüş olsa da Beyaz Saray'ın Trump'ı penguenle karlarda yürürken gösteren yapay zeka resmi, bu konuda Trump'ın kararlı olduğunu gösterdi.



İnuitler geri adım atmıyor...



ABD'nin baskısına karşı geri adım attıramadığı asıl kesim ise adanın gerçek sahibi olan 57 bin İnuit gibi görülüyor.

Adada yapılan son anketlere göre ada sakinlerinin yüzde 85'i ABD'ye katılmaya karşı.

Oranın bu kadar yüksek olmasının altında yatan iki ana sebep var.

Danimarka, kendisine bağlı özerk bir bölge olan Grönland'a her yıl yaklaşık 1 milyar dolarlık katkı sağlıyor.

İki ana neden var...



İnuitler için sağlık hizmetleri tamamen ücretsiz.

Ada'daki sağlık birimlerinin yetersiz kaldığı durumlarda Danimarka'ya havayoluyla transferler ve oradaki hastanelerde alınan hizmetler de ücretsiz olarak sağlanıyor.

Ayrıca, İlkokuldan üniversite eğitimine kadar tamamı Danimarka Krallığı tarafından finanse ediliyor.

Üniversite okumak için Danimarka'ya giden İnuit gençlerinin yüzde 56'sının anavatanlarına dönüşe sıcak bakmadığı biliniyor.

Grönlandca, Danca ve İngilizce eğitimin kaliteli ve eşitlikçi yapısı bölge sakinlerinin ABD'ye soğuk bakmasının en önemli nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

ABD'ye katılmaları halinde sağlık ve eğitim için para ödemek zorunda kalacaklarını düşünen İnuitler, kendilerine para teklif edilse bile bu teklife sıcak bakmayacaklarını vurguluyor.