Son Mühür - Binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği süreçte İsrail sessizliğini sürdürürken, Orta Doğu’daki gerilim devam ediyor. Kameralar karşısına sık sık çıkan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise son paylaşılan bir fotoğrafıyla yeniden gündem oldu. Siyah şişme montuyla bir aracın yanında durup cep telefonuyla konuştuğu anların yer aldığı kare, sosyal medyada geniş yankı buldu. İlk bakışta sıradan görünen fotoğrafta, Netanyahu’nun telefonunun kamera lenslerinin siyah bir bant ya da çıkartmayla tamamen kapatılmış olması siber güvenlik uzmanlarıyla birlikte birçok kullanıcının dikkatini çekti ve çeşitli soru işaretlerine yol açtı.

Neden bu yöntemi kullanıyor?

Peki, siber savunma alanında dünya çapında ün kazanmış bir ülkenin lideri neden bu kadar “basit” görünen bir yönteme başvuruyor? Aslında bu tablo, ileri teknolojiyle yürütülen casusluk çağında düşük teknolojili çözümlerin hâlâ ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre dünya liderlerinin telefon kameralarını kapatmasının nedeni, olası bir siber saldırı halinde saldırganların ortamdan görüntü almasını fiziksel olarak engellemenin en güvenli yolu olması. Casus yazılımların mikrofon ve kameraları uzaktan, fark edilmeden aktive edebildiği bir dönemde yaşıyoruz.

Ünlü isimlerden 'bantlı' güvenlik

Mark Zuckerberg’den üst düzey istihbarat yetkililerine kadar birçok ismin benzer önlemler aldığı biliniyor. Bu kapsamda Netanyahu’nun kullandığı telefon modeli de merak edilirken, kameranın üzerindeki o sade siyah bant, dijital mahremiyetin ne kadar hassas olduğuna dair sessiz bir işaret gibi öne çıkıyor. Günümüzde pek çok sıradan kullanıcının bile zaman zaman bilgisayar ya da telefon kameralarını bantladığı görülüyor.