Kanal D tarafından "yüzde 100 Türk formatı" olarak lanse edilen yapım, hem eğlenceyi hem de rekabeti bir araya getiriyor. Büyük ödülün 3 milyon TL olarak belirlendiği yarışma, 4 Ocak Pazar akşamı izleyiciyle buluşuyor. Programın duyurulmasıyla birlikte binlerce kişi, Beyazıt Öztürk'ün eğlenceli sunumuyla renklenecek olan yarışmada yer almak için başvuru ekranlarına akın etti.

Beyaz'la Joker Başvurusu Nasıl ve Nereden Yapılır?

Yarışmaya katılmak isteyen adayların başvurularını Kanal D'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirmesi gerekiyor. Kanal yönetiminin belirlediği prosedüre göre, adaylar kanald.com.tr adresinde yer alan "Beyaz'la Joker" sekmesine giderek başvuru formuna ulaşıyor.

Başvuru formunda adaylardan kişisel bilgiler, iletişim detayları ve kendilerini tanıtan kısa bilgiler talep ediliyor. Başvuruların tamamı dijital ortamda toplanıyor ve yapım ekibi tarafından titizlikle inceleniyor. Ön elemeyi geçen adaylarla iletişime geçilerek mülakat süreci başlatılıyor. Yarışmacı adaylarının, formdaki bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurması, seçim sürecinde belirleyici rol oynuyor.

Yarışmanın Formatı ve Büyük Ödül

"Beyaz'la Joker", klasik bilgi yarışmalarından farklı olarak strateji ve mizahı harmanlayan bir yapı sunuyor. Her bölümde iki yarışmacı, genel kültür ve bilgi sorularını yanıtlayarak büyük ödüle ulaşmaya çalışıyor. Programın en dikkat çekici özelliği ise Beyazıt Öztürk'ün "Joker" karakteriyle yarışmanın gidişatına müdahale etmesi ve stüdyodaki tansiyonu eğlenceli skeçlerle dengelemesi oluyor.

Yarışmacılar, soruları doğru yanıtladıkça ödül basamaklarını tırmanıyor ve finalde 3 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi olmak için ter döküyor. Beyazıt Öztürk'ün kendine has üslubuyla yöneteceği programda, yanlış cevap verilse bile eleme olmaması ve yarışmacıların sona kadar mücadele etmesi gibi yenilikçi kurallar dikkat çekiyor.

Beyazıt Öztürk Kimdir?

12 Mart 1969 tarihinde Bolu'da dünyaya gelen Beyazıt Öztürk, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nden mezun oldu. Radyo programcılığı ile başladığı kariyerine televizyon sunuculuğu ile devam eden Öztürk, "Beyaz Show" adlı talk-show programıyla Türkiye'nin en tanınan ekran yüzlerinden biri haline geldi. Oyunculuk ve müzik alanında da çalışmaları bulunan ünlü sunucu, uzun bir aranın ardından "Beyaz'la Joker" programıyla ekranlara dönüş yapıyor.