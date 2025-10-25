TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta zorlu günler geçiren Bucaspor 1928, yarın deplasmanda Erbaaspor karşısında ilk galibiyetini arayacak. Ligde puan tablosunun son sırasına demir atan İzmir temsilcisi, bu hafta çıkışa geçmenin peşinde.

Maç Erbaa İlçe Stadı’nda oynanacak

Mücadele, 26 Ekim Cumartesi günü saat 13.00’te Erbaa İlçe Stadı’nda başlayacak. Karşılaşmayı hakem Emrullah Baydar yönetecek.

Bucaspor 1928, geçtiğimiz hafta sahasında İnegölspor ile 3-3 berabere kalarak ilk galibiyet fırsatını kaçırmıştı.

Bucaspor 1928 galibiyet hasretine son vermek istiyor

Sezonun geride kalan haftalarında 2 puanla son sırada yer alan sarı-lacivertliler, ligde henüz galibiyetle tanışamadı.

Teknik heyet, Erbaa deplasmanından 3 puanla dönerek moral bulmayı hedefliyor. Takımda hafta boyunca yapılan idmanlarda özellikle savunma organizasyonları üzerinde duruldu.

Erbaaspor Play-Off hedefinde

Ev sahibi Erbaaspor ise 14 puanla 7’nci sırada bulunuyor. Play-Off hattına girmeyi hedefleyen Tokat temsilcisi, kendi sahasında kazanarak üst sıralara yaklaşmak istiyor. Taraftarların da maça yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Zorlu mücadelede hedef moral galibiyeti

Bucaspor 1928 cephesi, bu karşılaşmayı “yeniden başlangıç” olarak görüyor. İzmir ekibi, galibiyet hasretine son verip ligde çıkışa geçmek istiyor. Teknik direktör ve futbolcular, son haftalarda kaçan puanları telafi etme kararlılığında.