İzmir Valisi Süleyman Elban ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Foça’da yaşanan sel felaketinin ardından bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Yetkililer, hasar tespit sürecinin hızla sürdüğünü ve ilçede yaşamın büyük ölçüde normale dönmeye başladığını açıkladı.

“Hayat normale dönmeye başladı”

Foça’daki incelemeleri sonrası basın açıklaması yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, ilçede yağışların azalmasıyla birlikte hasar tespit çalışmalarının hızlandığını belirtti.

Elban, “Dün mahallelerde elektrikler yeniden verilmiş oldu. Genel anlamda ilçede hayat normale dönmeye başladı.

Yağışların azalmasıyla birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerimiz süratle hasar tespit çalışmalarına başladı.

Hava şartlarında olumsuz bir değişiklik yaşanmazsa bu akşam itibarıyla bu çalışmaları tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

Sel sularına kapılan vatandaş aranıyor

Vali Elban, Foça’da kaybolan vatandaşla ilgili çalışmaların sürdüğünü hatırlatarak şunları söyledi: “Dün de ifade ettiğim gibi, hemen yanımızda bulunan derede köprünün üzerinden bir vatandaşımız sel sularına kapıldı.

Yaklaşık 1,5 kilometre aşağıda aracına ulaşıldı, cüzdanı da ileride bulundu. Ancak gece boyunca devam eden çalışmalara rağmen henüz kendisine ulaşılamadı.

Arama faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Hem ekip hem de ekipman açısından sürekli takviye yapıyoruz. Bugün sabahın ilk saatleriyle birlikte daha geniş bir ekiple arama çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

AFAD Başkanı Pehlivan: “200’ün üzerinde ihbar alındı”

Foça’daki sel felaketiyle ilgili konuşan AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, koordineli çalışmaların ilk andan itibaren sürdüğünü vurguladı.

“Yağmurun şiddetlendiği andan itibaren AFAD koordinasyonunda, Valimizin de yönetiminde personel, araç ve gereç takviyesi hızlı şekilde gerçekleştirildi.

Foça’nın özellikle şiddetli yağıştan etkilenen mahallelerinde, sokaklardaki suların tahliyesi ve evlerdeki temizlik çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

112 Acil Çağrı Merkezimize 200’ün üzerinde ihbar ulaşmıştı. Bunların tamamına müdahale edildi” ifadelerini kullandı.

“Arama bölgesi beş sektöre ayrıldı”

Pehlivan, kayıp vatandaş Bülent Kaptanoğlu’nun bulunması için yapılan çalışmalara da değinerek şu bilgileri verdi:

“O ihbarlardan biri de Bucak Deresi’nde suya kapılan vatandaşla ilgiliydi. İlk etapta vatandaşımıza ait olduğu belirlenen araca ulaşıldı ancak kendisine henüz ulaşılamadı.

Gece boyunca arama tarama faaliyetleri aralıksız sürdürüldü. Günün aydınlanmasıyla birlikte çalışmalar hem kıyıdan hem de suyun içinde yoğunlaştırıldı. Arama bölgesini beş sektöre ayırdık.

Bu alanlarda 80 personel su altı arama ekibi, 44 dalgıç, 5 dron ve arama kurtarma köpekleriyle çalışmalar sürüyor.

Bucak Deresi boyunca, denize kadar uzanan yaklaşık 17 kilometrelik hat boyunca tarama faaliyetleri devam ediyor.”

“Metrekareye 145 kilogram yağış düştü”

AFAD Başkanı Pehlivan, Foça’da yaşanan yağış miktarına da dikkat çekti: “Metrekareye kısa sürede yaklaşık 145 kilogram yağış düştü. 12 saatlik ortalamada ise bu miktar 155 kilogramın üzerine çıktı.

Yoğun yağış nedeniyle oluşan taşkın, bölgedeki bu olumsuz duruma neden oldu. Umudumuz, kayıp vatandaşımıza en kısa sürede ulaşmak.”