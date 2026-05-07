Son Mühür / Osman Günden - İzmir siyasetinde hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Gerçekleştirilen toplantılar, görüşmeler İzmir'in gündemini belirliyor. Bu kapsamda AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İçelli, AK Parti Karabağlar İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılım gösterdi. Burada açıklamalarda bulunan İçelli'nin gündeminde, CHP Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Kadir Dalgıç'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik söylemiş olduğu sözler vardı.

Dalgıç'ı sert sözlerle eleştiren İçelli, "AK Parti Karabağlar İlçe Başkanlığımızdan sesleniyorum: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden CHP meclis üyesi Kadir Dalgıç milletimizin iradesine yapılmış apaçık bir saldırıdır. Maalesef hakaret ve küfür CHP’li siyasetçilerin ağzından eksik olmuyor. İzmir’e ve Karabağlar’a yaptıkları zulüm yetmezmiş gibi milletimizin iradesine hakaret edenleri İzmirli gençler olarak unutmayacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizim kırmızı çizgimizdir. Hiç kimse liderimize dil uzatamaz. Bu edepsizliğe karşı tepkimizi sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

