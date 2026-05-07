Son Mühür/ Emine Kulak- TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı mayıs ayı itibariyle yüzde 32, 43 olarak belirlendi. Buna göre Mayıs ayında kira sözleşmesi yenilenecek konut ve iş yeri sahipleri kiralarına en fazla bu oranda zam uygulayabilecek.

Geçen ay yüzde 32, 82 seviyesinde olan oran, kademeli düşüşünü sürdürürken, İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu piyasadaki durgunluk ve değişen barınma alışkanlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Güleroğlu, piyasadaki konutta yatırımın durma noktasına geldiğini, kredi faizlerinin yüksekliği nedeniyle piyasanın hareketli olmadığını belirtti.

“Tek başına hayat sürdürmek hayal oldu”

Ekonomik şartların İzmir’deki yerleşim haritasını değiştirdiğini ifade eden Güleroğlu, “ Son iki yıldır durağan seyreden fiyatlar, yükselmeye başladı. Bu ekonomik durum insanları merkezden uzaklaştırarak, aile birleşmelerini berberinde getirdi. İnsanların kimisi köyüne, kimisi de ailesinin yanına dönüyor. Tek başına hayat sürdürmek hayal oldu” dedi.

Oranın durumu kişiye ve kuruma göre değişiyor

Açıklanan kira artış oranı hakkında değerlendirme yapan Güleroğlu, “Hükümet açısından güzel bir oran, mal sahipleri açıcından kötü, kiracılar için de güzel bir oran oldu” diye konuştu.

“Hem kiralar yüksek hem de boş ev çok”

Ailelerin birleşmeye başladığını söyleyen Güleroğlu, “Merkezden bir kaçış var. Raylı sistem nereye doğru gidiyorsa o tarafa doğru o tarafa doğru bir yönelim oluyor. İnsanlar araçlarıyla evden gelip, raylı sisteme ulaşıyor ve iş yerlerine gidiyorlar. Menemen ve Asarlık gibi bölgeler bu sayede gelişmeye başladı. Şuanda ofislere bakıldığında kiralık sayısı fazla. Normalde bu dönemde bu şekilde olmaması gerekiyordu. Hem kiralar yüksek hem de boş ev çok. Bu durum ailelerin artık birleşmeye başladığını gösteriyor” şeklinde konuştu.