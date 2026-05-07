Son Mühür- Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ege Bölgesi’nin adli röntgenini çekmek üzere bölge milletvekilleri ile Ankara'da bir araya geldi. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın kamuoyuyla paylaştığı istişare toplantısında, bölgedeki yargı yatırımları ve vatandaştan gelen talepler birinci ağızdan masaya yatırıldı.

Yatırımlar ve yeni projeler mercek altında

Toplantının ana gündem maddesini Ege genelinde yapımı süren adalet sarayları ve planlanan yeni projeler oluşturdu. Bakan Gürlek başkanlığında gerçekleşen görüşmede, sadece fiziksel binalar değil, aynı zamanda adliyelerdeki işleyiş hızı ve personel kapasitesinin artırılması gibi teknik detaylar da konuşuldu. Ege Bölge vekilleri, kendi seçim bölgelerindeki eksikleri ve vatandaşın adalet hizmetlerine erişimde yaşadığı aksaklıkları dosya halinde Bakanlığa sundu.

AK Partili Çankırı'dan toplantı sonrası açıklama

İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Ege’nin adalet vizyonunu güçlendirmek adına bu tür buluşmaların kritik olduğunu belirtti. Çankırı, hemşehrilerinin beklentilerini doğrudan Bakanlığa iletme fırsatı bulduklarını ve bölgedeki hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarmak için Ankara’da temaslarını sürdüreceklerini kaydetti.

İzmir'den 4 milletvekili katıldı

Toplantıda İzmir’den Afyon’a, Aydın’dan Manisa’ya kadar Ege bölgesindeki birçok milletvekilinin hazır bulunduğu görüldü. Bakanlık bürokratlarının da eşlik ettiği toplantıda İzmir'den AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, AK Parti Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Çelebi yer aldı.