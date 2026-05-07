Son Mühür / Atakan Başpehlivan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 8-9-10 Mayıs tarihleri arasında İzmir’de partisinin ilçe teşkilatları olmak üzere kentte faaliyet gösteren çeşitli STK’lar ile bir araya gelerek, kentte bir dizi ziyaret gerçekleştirecek.

Program basın toplantısıyla başlıyor

Üç gün sürecek İzmir programının saat 14’te İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı’nda gerçekleşecek basın toplantısıyla başlayacağıve ardından gerçekleşecek teşkilat toplantısı ile devam edeceği öğrenilirken, Müsavat Dervişoğlu’nun gün sonunda İYİ Parti İzmir İl Teşkilat Başkanı Ahmet Murat Beydoğan’ın oğlu, Batuhan Kürşat Beydoğan ile Özgenur Balamir çiftinin nikah törenine katılacağı aktarıldı.

Dervişoğlu esnafla buluşacak

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun ikinci gün programı ise Kemeraltı esnaf ziyaretiyle başlayacağı, ardından Ödemiş’e gerçekleştirecekleri ziyaretler ile Dervişoğlu’nun vatandaşlarla bir araya geleceğ vurgulandı.

İzmir programı Karşıyaka’da tamamlanacak

Son gün programında ise Şehit aileleri ile kahvaltı etkinliğinin yapılacağı belirtilirken, söz konusu kahvaltının ardından beraberindeki heyet ile birlikte Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’nı ziyaret ederek gün ortasında Karşıyaka Çarşı’sında esnaf ziyareti gerçekleştirerek İzmir programını noktalayacağı kaydedildi.