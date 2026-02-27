Son Mühür / Resmi Gazete’de yayımlanan 10972 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, aralarında İzmir’in de bulunduğu illerde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kütahya, Mersin, Muğla, Samsun, Tokat, Trabzon ve Yalova’nın yer aldığı toplam 21 ilde bulunan alanlarla ilgili “Krokiler ile listelerde sınır ve koordinatları gösterilen alanların orman sınırları dışına çıkartılmasına karar verilmiştir” denildi.

Kemalpaşa’da yer alıyor

İzmir ile ilgili açıklanan alan Kemalpaşa ilçesi Çambel mevkiinde yer alıyor. Hesap alanı 145 bin 913,72 metrekare olduğu ifade edildi. Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren karar doğrultusunda; 6831 sayılı Orman Kanunu’nun ek 16’ncı maddesi kapsamında alınan düzenlemeyle sınır ve koordinatları krokilerle belirtilen alanların orman statüsü sona erdirildi.

“Orman tesis etmek üzere…”

Alanın orman sınırları dışına çıkarıldığı kararla birlikte, orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altındaki ya da hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlardan yeniden orman tesisi amacıyla tahsis yapılacak. Tahsis işlemlerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirileceği ifade edildi. Kararda, “Birinci fikra kapsamında orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğü’ne orman tesis etmek üzere tahsis yapılır” ifadelerine yer verildi.

Düzenleme kapsamında belirlenen alanlara ilişkin sınır ve koordinat detayları ekli listelerde yer alırken, karar yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.