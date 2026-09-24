Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in iklim geleceğini şekillendirecek kritik veriler gün yüzüne çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’nın hazırladığı 2025-2050 Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP), kentin gökyüzünü en çok nelerin kirlettiğini gösterdi.

6 milyon tonluk yük: Direksiyon yeri değişmeli

SECAP’ın 2024 sera gazı envanterine göre ulaşım sektörü, yıllık 6,17 milyon ton karbondioksit eşdeğeri emisyon üretiyor. Bu devasa miktar, kentin toplam sera gazı salımının tam yüzde 39,1’ine karşılık geliyor. Yani İzmir trafiğindeki her araç, kentin iklim dengesini doğrudan sarsıyor.

Çözüm ise aslında anahtar deliğinden bakmak kadar basit.

Elektrikli bir otobüs, aynı rota üzerinde seyreden özel bir otomobile kıyasla atmosfere yaklaşık yüzde 80 daha az karbon bırakıyor. Haftada sadece tek bir gün bile hususi aracı kapıda bırakıp otobüse, metroya ya da tramvaya geçmek, bireysel karbon yükünü hissedilir şekilde hafifletiyor.

Pedallar döndükçe hava temizleniyor

Kısa mesafelerde motor gürültüsünü kesmek şart. Bisiklet ve yürüyüş, sıfır emisyonlu ulaşımın en güçlü iki silahı olarak öne çıkıyor. Özel araç kullanımının kaçınılmaz olduğu anlarda ise küçük detaylar hayat kurtarıyor. Lastik basıncını doğru seviyede tutmak gibi sıradan görünen bakım adımları, hem yakıt tüketimini düşürüyor hem de egzozdan çıkan zehirli gazı azaltıyor. Cebinize kalan tasarruf da cabası.

Yalnızca yollar değil, evler de dönüşecek

İklim kriziyle mücadele sadece asfalt üzerinde verilmiyor. Planda, hane halkının alacağı basit tedbirlerin yaratacağı devasa etkiye de dikkat çekiliyor:

Işıkları söndürün: LED ampullere geçmek ve kullanılmayan cihazları fişten çekmek ilk adım.

Yalıtıma odaklanın: Binalardaki doğru ısı yalıtımı ve A sınıfı beyaz eşya kullanımı, evlerdeki elektrik tüketimini yaklaşık yüzde 20 aşağı çekiyor.

Tüketim bilincini değiştirin: Su tasarrufu yapmak, plastik kullanımını sıfırlamak ve yerel gıdaya yönelmek, mutfaktan başlayan bir çevre hareketini tetikliyor.

Sıfır karbonlu şehir hedefi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ajandasında iki ana hedef var. Kent, 2030 yılına kadar emisyon oranını en az yüzde 40 azaltmayı planlıyor. Nihai durak olan 2050’de ise tamamen "iklim nötr" bir İzmir hedefleniyor.

Elektrikli otobüs filoları, genişleyen raylı sistemler, güneş enerjisi santralleri ve akıllı aydınlatma projeleri işin kurumsal omurgasını oluşturuyor. Ancak belediyenin attığı adımlar tek başına yeterli değil. Direksiyona geçen, pedala basan ya da evdeki anahtarı kapatan her vatandaş, bu büyük dönüşümün doğrudan bir parçası.

