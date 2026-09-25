Alina Habba kimdir sorusu, Miller Holding Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Mildon ile nikah masasına oturacaklarının netleşmesiyle birlikte arama motorlarında zirveye yerleşti. İki farklı dünyanın temsilcilerini bir araya getiren bu evlilik kararı ekonomi ve diplomasi koridorlarında sürpriz etkisi yarattı.

ABD adalet sisteminin en etkili hukukçularından biri olan 42 yaşındaki Habba ile 29 yaşındaki iş insanı Mildon arasındaki 13 yaş farkı, magazin ve siyaset kulislerinde günün en çok tartışılan başlığı haline geldi.

Alina Habba ile Turhan Mildon ne zaman evleniyor?

Alina Habba ile iş insanı Turhan Mildon, 26 Eylül 2026 Cumartesi günü Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenecek özel bir nikah töreniyle dünyaevine giriyor. Çiftin nikahına ABD Başkanı Donald Trump'ın da bizzat katılarak şahitlik etmesi bekleniyor.

Ortak bir büyükelçi arkadaşları vasıtasıyla tanışan ikilinin ilişkisi kısa sürede evlilik kararıyla taçlandı. Kamuoyuna açıklama yapan Mildon, bu birlikteliğin hiçbir siyasi amaç taşımadığını ve tamamen duygusal bir bağ üzerine kurulduğunu dile getirdi.

New York'taki düğün hazırlıkları ve nikah detayları

Manhattan'ın seçkin mekanlarından birinde gerçekleşecek tören için hazırlıklar son sürat tamamlandı. Türkiye'den ve Amerika'dan iş, diplomasi ve sanat dünyasından pek çok seçkin davetli tören için New York'a hareket etti.

Çiftin bilgileri Alina Habba Turhan Mildon Yaşı ve doğumu 42 yaşında (1984 doğumlu) 29 yaşında (1997 doğumlu) Mesleği ve unvanı Trump Baş Danışmanı ve Hukukçu Miller Holding CEO'su Düğün yeri ve tarihi New York / 26 Eylül 2026 New York / 26 Eylül 2026

Daha önce iki evlilik geçiren ve Irak kökenli Keldani bir aileden gelen Habba, kariyerinde New Jersey savcılığı gibi kritik görevler üstlendi. Çorum FK Asbaşkanlığı görevini de yürüten Mildon ise üçüncü evliliğini yapacak olan Habba ile hayatını birleştiriyor.

Çiftin tanışma hikayesi ve kariyer arka planı

İkilinin yolları Washington ve New York hattında görev yapan üst düzey bir diplomatın verdiği davette kesişti. Çift, tanışmalarından itibaren gözlerden uzak sürdürdükleri beraberliği yıldırım nikahıyla resmileştirme kararı aldı.

Trump'ın en çetin davalarını yöneterek Beyaz Saray'a kadar yükselen Habba ile uluslararası yatırımlarıyla tanınan Mildon'un evliliği, Türkiye ile ABD arasındaki sivil ve ticari temaslara da yeni bir boyut kazandıracak.