Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyurulan yeni rakamlar, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Sağlık hizmetlerinden yararlanmak için zorunlu olan GSS prim ödemeleri, brüt asgari ücretteki artışa paralel olarak yükseldi. Gelir testi yaptırmayan veya hane içi geliri belirli sınırın üzerinde olan vatandaşların ödeyeceği yeni tutarlar netleşti.

2026 GSS Primi Ne Kadar?

Yeni düzenlemeyle birlikte brüt asgari ücret 33 bin 30 TL olarak kayıtlara geçti. Bu artış, GSS primlerinin hesaplanmasında baz alınan tutarı da yukarı çekti. 2026 yılı itibarıyla, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve primlerini kendisi ödemek zorunda olan vatandaşlar için aylık GSS primi 1.982 TL oldu.

Yıllık bazda bakıldığında ise vatandaşların cebinden çıkacak tutar önemli ölçüde arttı. 2026 yılı için yıllık GSS prim borcu toplamda 23.781 TL seviyesine ulaştı. Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki vatandaşların, sağlık hizmetlerinden kesintisiz yararlanabilmeleri için bu tutarları düzenli olarak ödemeleri veya gelir testine başvurmaları gerekiyor.

Asgari Ücret Zammı ve Gelir Testi Sınırı

2026 yılı için net asgari ücret 28 bin 75 TL, brüt asgari ücret ise 33 bin 30 TL olarak belirlendi. GSS primleri, brüt asgari ücretin belirli bir oranı üzerinden hesaplandığı için %27'lik zam doğrudan prim borçlarına yansıdı.

Bu artış aynı zamanda gelir testi sınırlarını da değiştirdi. Hane içinde kişi başına düşen geliri, brüt asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşların GSS primleri devlet tarafından karşılanıyor. Yeni asgari ücretle birlikte bu gelir sınırı da yükseldi. Gelir testi sonucunda ödeme gücü olmadığı tespit edilen vatandaşlar, sağlık hizmetlerinden ücretsiz (Yeşil Kart kapsamında) yararlanmaya devam ediyor. Ancak bu sınırın üzerinde geliri olanlar, belirlenen 1.982 TL'lik aylık primi ödemekle yükümlü tutuluyor.