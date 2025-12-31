Son Mühür/Merve Turan- AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, yayımladığı yeni yıl mesajında Türkiye’nin iç ve dış politikadaki konumuna, İzmir teşkilatlarının çalışmalarına ve 2026 yılı hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Türkiye, güven veren ve istikrar üreten bir ülke konumunda”

Saygılı, mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bölgesel ve küresel ölçekte etkin bir aktör olmaya devam ettiğini belirterek, ülkenin güven veren ve istikrar sağlayan bir devlet olarak yolunu kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti.

İzmir teşkilatlarına vurgu

İzmir’de AK Parti teşkilatlarının birlik ve dayanışma içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Saygılı, hizmet odaklı siyaset anlayışıyla kentin ihtiyaç ve beklentilerini merkeze alan bir yaklaşım benimsediklerini kaydetti. Teşkilat mensuplarının özverili çalışmalarıyla İzmir için üretmeye devam ettiklerini aktardı.

2026 hedefleri

Yeni yılda da aynı azim ve kararlılıkla çalışmaların süreceğini belirten Saygılı, 2026 yılında daha güçlü, daha müreffeh ve daha umutlu bir İzmir için dayanışmanın artırılacağını söyledi. Gönüllere dokunan bir siyaset diliyle hizmet üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

Filistin mesajı

Mesajında uluslararası gelişmelere de değinen Saygılı, Gazze ve Filistin’de yaşanan insani dramın yakından takip edildiğini ifade etti. 2026 yılının Filistin halkı için özgürlük, adalet ve barışın tesis edildiği bir yıl olması temennisinde bulundu.

“Yeni yılın hayırlara vesile olmasını diliyorum”

Bilal Saygılı, mesajının sonunda yeni yılın İzmir’e, Türkiye’ye, millete ve tüm insanlığa barış, huzur ve hayırlar getirmesini dileyerek, 2026 yılına ilişkin iyi temennilerini paylaştı.