Yarıda kalan üniversite eğitimlerini tamamlamak isteyen adaylar için tanınan geri dönüş hakkının başvuru ve kayıt takvimi netleşti. e-Devlet altyapısı üzerinden dijital olarak yürütülecek bu sürecin ardından adaylar, üniversite hayatlarına kaldıkları yerden devam etme fırsatı bulacak.

AÖF ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

İlgili yasa kapsamında kuruma yapılacak son müracaatlar 09 Aralık 2026 Çarşamba günü tam 17.00 itibarıyla son bulacak. Eğitimlerine güz döneminden itibaren başlamayı hedefleyen adayların ise 02 Ekim 2026 Cuma saat 17.00'ye kadar sisteme giriş yapmaları şart. Belirtilen bu ilk süreyi kaçırıp 03 Ekim ile 09 Aralık 2026 tarih aralığında işlemlerini tamamlayan kişiler, eğitim haklarını ancak bahar yarıyılında kullanabilecek. Kurumun aldığı karar gereği posta veya kargo şirketleri aracılığıyla gönderilen fiziki evraklar hiçbir şekilde işleme alınmayacak.

7592 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ AFTAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Açıköğretim sistemindeki ilgili üç fakülteden (İşletme, İktisat ve Açıköğretim) çeşitli sebeplerle ilişiği kesilmiş olanlar bu hakkı kullanabiliyor. Geçmişte üniversite sınavında başarılı olup bölüme yerleştiği halde resmi kaydını gerçekleştirmeyenler ile kendi iradesiyle okuldan ayrılan öğrenciler de söz konusu düzenlemenin kapsama alanına giriyor. Programı kapatılan veya alımı durdurulan bölümlerdeki öğrencilerin kazanılmış statüleri korunarak, sistem üzerinde aynı program isimleriyle işlemleri devam ettirilecek.

GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ ÇEVRİMİÇİ KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

02 Ekim 2026'ya kadar başvuruda bulunanlar, 08 Ekim 2026 saat 10.00 ile 16 Ekim 2026 saat 17.00 periyodunda kesin kayıtlarını tamamlayacak. Bütün bu dijital adımlar "aoskayit.anadolu.edu.tr" internet platformundan, e-Devlet şifresi doğrulamasıyla ulaşılan "Af Kesin Kayıt" sekmesi üzerinden yürütülecek. İşlemlerini bu süre zarfında bitirmeyenler ile bahar dönemi için sisteme dahil olan adayların kesin kayıt takvimi ise ilerleyen süreçte üniversitenin Akademik Takvim sayfasında ilan edilecek.

SİSTEME YÜKLENMESİ ZORUNLU OLAN BELGELER NELER?

Çevrimiçi ekrana fotoğraf yükleyecek adayların; mutlaka son altı ay içerisinde, cepheden ve yüzleri net görünecek formattaki bir görseli sisteme işlemeleri gerekiyor. Kurallara uymayan fotoğraf kullanımından doğacak iptallerden bizzat şahıslar sorumlu tutulacak. Bütün başvuru sahiplerinin güncel Adli Sicil Kaydı ile Adli Sicil Arşiv Kaydı evraklarını sisteme tanımlaması mecburi kılınırken, YÖKSİS ya da MEBBİS veri tabanlarında eğitim durumu görüntülenemeyen öğrencilerin ise resmi mezuniyet diplomalarını bizzat yüklemeleri isteniyor. Bu aşamada geçici denklik belgeleri, başarı sertifikaları veya kurum yazıları geçerli belge sayılmıyor. İlave olarak; not birleştirmesi eksik olan dikey geçiş ve lisans tamamlama öğrencileri, ön lisans ortalamalarını gösteren resmi evrakı "Öğrenci Bilgi Sistemi" vasıtasıyla kuruma iletecek.

DERS EKLE-SİL İŞLEMLERİ HANGİ TARİHLER ARASINDA GERÇEKLEŞECEK?

Fakülteden ilişiği daha önce kesilmiş olup aftan yararlanarak yeniden dönenler, "aosogrenci.anadolu.edu.tr" adresine girerek 08-19 Ekim 2026 tarihleri arasında ders seçimlerini bizzat planlayacak. Fakat kuruma ilk kez dahil olacak (daha önce kazanıp kayıt olmayan) adaylar güz döneminde ders ekleyip çıkaramayacak. Bu gruptaki öğrencilerin ilk yarıyıl programları fakülte yönetimi tarafından otomatik olarak atanacak; söz konusu öğrenciler ders seçim haklarını ancak bahar yarıyılından itibaren kullanmaya başlayacak.