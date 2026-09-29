Ali Hürol kimdir sorusunun cevabı kısa: 17 Temmuz 1950'de Ankara'da doğan bir sahne adamı. İlk adımını 1968-1969'da Ankara Mithatpaşa Tiyatrosu'nda attı, ardından kırk yılı aşkın süre tahtaların tozunu yuttu. Son yıllarda kalp sıkıntısı çekiyordu.

Arda Aydın'ın veda notu insanın içine işledi. Hürol, babasının en yakın dostlarındandı. Aydın'a göre amcadan öte, ailenin bir parçasıydı. Genç oyunculara da yol gösteren, kapısı hep açık bir ustaydı.

Sahneye Ankara'dan çıktı

Sanat kanı ailesinden geliyordu. Babası Ekmel Hürol, Ankara Mithatpaşa Tiyatrosu'nu kuran isimdi. Kendisi de Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda okudu. Yani profesyonel hayatına, babasının kurduğu çatı altında başladı.

Başlık Bilgi Doğum 17 Temmuz 1950, Ankara Vefat 29 Eylül 2026, 76 yaşında Mesleği Tiyatro oyuncusu, yönetmen, seslendirme sanatçısı Kariyer başlangıcı 1968-1969, Ankara Mithatpaşa Tiyatrosu Kendi tiyatrosu Ali Hürol Tiyatrosu, 1980

1980'de Devlet Tiyatroları'na elveda deyip kendi tiyatrosunu açtı. Yüze yakın oyunda rol aldı, yetişkinler için yaklaşık 30 oyun yönetti. Perde bugün kapandı.

Ali Hürol hangi dizilerde oynadı?

Geniş kitleler Hürol'u Aşkına Eşkıya'daki Cemşit karakteriyle tanıdı. Evlerin ekranında yıllarca sıcak bir yüzdü. Beni Unutma ise televizyondaki çıkış işiydi.

2001 ile 2014 arasında birçok dizide ve filmde boy gösterdi. TRT yapımlarında hem seslendirme yaptı hem rejisörlük. Yani ekranla sahne arasında gidip gelen, ikisinde de iz bırakan bir isimdi.

Meslektaşlarından veda

Oyuncu Melek Baykal, Hürol'u "çok değerli, nazik duayen tiyatro oyuncusu" diye andı. Arda Aydın da genç oyuncuların onun sahne işlerini izleyerek bu mesleğe gönül verdiğini anlattı. Meslektaşlarının çocuklarını kendi evladı gibi görür, eli açık davranırdı.

Kayıp büyük. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki seslendirme sergisi, bilinen son görünüşü oldu.