Türkiye'deki devlet destekli finansal kurumlar, maaş müşterilerine özel olarak sağladıkları nakit avans niteliğindeki ödül tutarlarını baştan aşağı yeniledi. İlgili bankalardan biri olan Ziraat Bankası, yeni dönemde hesaplara aktaracağı meblağları kamuoyu ile paylaştı. Yapılan son resmi duyuruya göre, kişilerin gelir grubuna ve taahhüt sürelerine bağlı olarak elde edecekleri net ödeme miktarları kesinlik kazandı.

2026 ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU KAMPANYASINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Söz konusu nakit desteğinden yararlanabilmenin en temel kuralı, aylık gelirlerin ilgili kuruma taşınması ve bir sözleşme ile güvence altına alınması. Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altındaki Emekli Sandığı, Bağ-Kur ya da SSK statülerinden birine mensup olan tüm vatandaşlar bu kampanyaya katılabiliyor. Ödemenin kişilerin hesabına geçebilmesi için, aylığın aralıksız olarak 3 yıl boyunca aynı kurumdan çekileceğine dair resmi bir taahhütnamenin imzalanması zorunlu tutuluyor. Bu işlem adımı tamamlandığında, hak sahiplerinin gelir dilimlerine uygun düşen bütçeler serbest bırakılıyor.

MAAŞ DİLİMLERİNE GÖRE HESAPLARA KAÇ TL PROMOSYON YATIRILACAK?

Uygulamaya alınan 2026 yılı tarifesinde, hesaplara aktarılacak olan paralar doğrudan doğruya kişilerin aylık net kazançlarına göre kademelendiriliyor. Kurumun belirlediği taban nakit desteği 5.000 TL seviyesinden başlarken, üst gruptaki bireyler için bu tutar 12.000 TL'ye kadar tırmanıyor. Hazırlanan güncel maaş aralıkları ve karşılık gelen ödeme rakamları ise şu şekilde listeleniyor:

Aylık geliri 0 ile 9.999,99 TL bandında bulunan vatandaşlara ayrılan miktar: 5.000 TL

Maaş seviyesi 10.000 ile 14.999,99 TL aralığına denk düşen hak sahiplerine: 8.000 TL

Kazancı 15.000 ile 19.999,99 TL skalasında yer alanlara ödenecek olan meblağ: 10.000 TL

Hesabına yatan aylığı 20.000 TL ve daha üzerinde bir tutar olanlara sağlanan nakit desteği: 12.000 TL Dakikalarca uğraşmaya son: Haşlanmış yumurtayı kolay soymanın yolu İçeriği Görüntüle