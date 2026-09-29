Karnabahar, yemeklerden kızartmaya kadar birçok farklı tarifte kullanılıyor. Ancak pişirme sırasında ortaya çıkan keskin koku, bazı kişilerin bu sebzeyi evde hazırlamaktan uzak durmasına neden oluyor.

Özellikle küçük mutfaklarda kısa sürede yayılan koku, diğer odalarda da hissediliyor. Bunun nedeni ise karnabaharda bulunan doğal kükürtlü bileşikler.

Uzun süre kaynatmak kokuyu artırıyor

Karnabaharı fazla pişirmek hem kokunun yoğunlaşmasına hem de sebzenin dağılmasına yol açıyor. Bu nedenle haşlama süresini gereğinden fazla uzatmamak gerekiyor.

Çatal kolayca giriyor ancak karnabahar şeklini koruyorsa pişirme işlemi için yeterli noktaya ulaşmış oluyor. Daha sonra fırında veya yemek içinde yeniden pişecekse kısa bir ön haşlama yeterli kalıyor.

Haşlama suyuna biraz limon ekleyin

Karnabahar haşlanırken suya birkaç damla limon suyu eklemek, mutfağa yayılan ağır kokunun azalmasına yardımcı oluyor.

Bunun için fazla limon kullanmaya gerek bulunmuyor. Küçük bir dilim limon ya da birkaç damla suya eklemek yeterli oluyor. Fazla limon kullanılması ise sebzenin tadını değiştirebiliyor.

Süt yöntemi de tercih ediliyor

Karnabahar pişirirken kullanılan eski yöntemlerden biri de haşlama suyuna az miktarda süt eklemek. Birkaç yemek kaşığı süt, sebzenin rengini korumasına ve kokunun hafiflemesine katkı sağlıyor.

Süt kullanmak istemeyenler için limonlu yöntem pratik bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Buharda pişirmek de bir seçenek

Karnabaharı doğrudan su içinde uzun süre kaynatmak yerine buharda pişirmek de tercih ediliyor. Bu yöntem sebzenin dokusunu daha iyi koruyor ve fazla pişirme riskini azaltıyor.

Pişirme sırasında aspiratörü çalıştırmak, pencereyi açmak ve tencereyi uzun süre ocakta bırakmamak da kokunun eve yayılmasını önlüyor.

Karnabaharın kokusunu azaltmak için büyük değişiklikler yapmak gerekmiyor. Kısa süre pişirmek, haşlama suyuna biraz limon eklemek ve sebzeyi fazla yumuşatmadan ocaktan almak mutfakta daha rahat bir deneyim sağlıyor.