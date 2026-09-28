Hazar Motan kimdir sorusunun kısa cevabı şu. 1990 Ankara doğumlu, çocuk yaşta kamera karşısına geçmiş, geniş kitlelerle Kırgın Çiçekler'deki Cemre rolüyle tanışmış bir oyuncu. Yeni dizide Eylül Lize Kandemir'in canlandırdığı Hülya'nın ablasını oynuyor.

Dizi Meksika yapımı Rubi'den uyarlama. Ay Yapım imzalı hikâye, başkalarının lüks hayatına özenen Hülya'nın bu uğurda yaptıklarını anlatıyor.

Hazar Motan kaç yaşında, nereli?

Hazar Motan 13 Aralık 1990'da Ankara'da doğdu, 35 yaşında. Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde İletişim Tasarımı okudu, bir dönem kamera arkasında çalışmayı da düşündü.

Oyunculukla tanışması ise çok daha eskiye dayanıyor. Henüz çocukken, 1997'de vizyona giren Yanlış Saksının Çiçeği filminde rol aldı. 2004'te Damatlık Şapka adlı kısa filmde oynadı, 2014'te de Diğer Yarım ve Paşa Gönlüm dizileriyle televizyona adım attı.

Kırgın Çiçekler'den Başkalarının Hayatı'na

Kariyerinin dönüm noktası 2015'te geldi. Yetiştirme yurdunda büyüyen kızların hikâyesini anlatan Kırgın Çiçekler'de Cemre'yi oynadı, dizi 2018'e kadar ekranda kaldı. Ardından farklı türlerde projelere imza attı.

Yıl Yapım Not 1997 Yanlış Saksının Çiçeği Çocuk oyuncu olarak ilk film 2014 Diğer Yarım, Paşa Gönlüm İlk televizyon dizileri 2015-2018 Kırgın Çiçekler Cemre rolüyle tanındı 2018 Can Kırıkları Dizi 2021-2022 Kanunsuz Topraklar Dizi 2023 Veda Mektubu Dizi 2025 Başka Bir Gün 6. bölümden itibaren kadroda 2026 Başkalarının Hayatı Sema, Star TV

Bazı haberlerde Başkalarının Hayatı'nın Motan için "uzun bir aradan sonra" dönüş olduğu yazılsa da oyuncu 2025'te Başka Bir Gün dizisinde ekrandaydı. Yeni dizide Burak Berkay Akgül, Mehmet Aslantuğ ve Tolga Tekin gibi isimlerle aynı kadroda yer alıyor.

Özel hayatı ve sevgilisi

Hazar Motan özel hayatını gözlerden uzak tutan oyunculardan. Kamuoyuna yansıyan tek açıklama 2015 tarihli bir röportajdan geliyor. O dönem bir sevgilisi olduğunu doğrulamış ama ayrıntıya girmemişti.

Motan o röportajda "Sektörden biri olmadığı için adının bilinmesine gerek yok" demişti. O günden bu yana ilişkisine dair kendisinden yeni bir açıklama gelmedi, güncel ilişki durumu da doğrulanmış değil.