Emekli olabilmek adına gün sayısını doldurmaya çalışan sigortalılar için 2027 zammı öncesi kritik viraja girildi. Brüt asgari ücrete endeksli olan hizmet borçlanması maliyetlerinin ocak ayında artacak olması sebebiyle, işlemlerini daha uygun tutarlarla halletmek isteyenlerin acele etmesi gerekiyor.

EKSİK PRİM GÜNÜ OLANLAR İÇİN SGK BORÇLANMA BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Kuruma yapılacak ihya, yurt dışı, askerlik veya doğum gibi hizmet sürelerini kapsayan dilekçelerin 31 Aralık tarihine kadar teslim edilmesi şart. Mevcut yasalara göre tutarlar başvuru anındaki asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Şu anki SGK verilerine bakıldığında 2026 yılı için aylık alt sınır 33 bin 30 TL, sigortaya esas günlük alt kazanç limiti ise 1.101 TL olarak baz alınıyor. Yeni yılda asgari ücretin güncellenmesiyle birlikte bu taban fiyatlar da yukarı yönlü değişecek.

2026 ASKERLİK BORÇLANMASI HESAPLAMA: 18 AYLIK PRİM ÜCRETİ NE KADAR?

Askerlik vazifesi veya doğum dışındaki farklı hizmet süreleri satın alınırken SGK tarafından yüzde 45'lik bir oran uygulanıyor. Mevcut asgari ücret tablosunda bir günlük askerlik prim borcu 495,45 TL'ye denk geliyor. Vatandaşlar 18 aylık sürenin tamamını satın almak istediklerinde toplamda 267 bin 543 TL'lik bir fatura ile karşılaşıyor. Olası yüzde 28,4 seviyesindeki bir ücret zammı senaryosunda ise bu bedelin 343 bin 525 TL bandına yükseleceği ve arada 76 bin TL'lik ciddi bir fark oluşacağı öngörülüyor.

DOĞUM BORÇLANMASI MALİYETİ YENİ YILDA NE KADAR ARTACAK?

Kadın sigortalıların yararlandığı doğum kaynaklı prim gün satın alma işlemlerinde ise hesaplama oranı günlük kazancın yüzde 32'si üzerinden yapılıyor. İçinde bulunduğumuz 2026 rakamlarıyla hesaplandığında, annelerin ödemesi gereken en düşük aylık tutar 10 bin 569,60 TL. Eğer iki yıllık tam bir süre için işlem yapılırsa güncel maliyet 253 bin 670 TL'yi buluyor. Yeni asgari ücret üzerinden yapılan yüzde 28,4'lük tahmini artış hesaplamalarında bu iki senelik faturanın 325 bin 713 TL seviyelerine fırlayabileceği hesaplanıyor.

KİMLER HİZMET BORÇLANMASI YAPABİLİR VE ÖDEME SÜRESİ KAÇ AY?

Parayı yatırarak eksik gün tamamlama işlemi sadece kanunun izin verdiği özel durumlar için geçerli. 5510 sayılı yasa; askerlik dönemi, kısmi çalışma zamanları, yurt dışı hizmetleri ve kadınların doğumdan sonra çalışmadıkları süreçleri bu kapsama dahil ediyor. Öte yandan işlemini yıl bitmeden yapanların parayı anında yatırması zorunlu değil. Başvurunun kuruma verilmesinin ardından çıkacak borç tebligatının ardından, genel hizmet süreleri için 1 aylık ödeme penceresi açılıyor. Bu süre yurt dışı işlemleri için ise 3 ay olarak uygulanıyor. Belirtilen zaman diliminde paranın yatırılmaması halinde dilekçe iptal oluyor ve sürecin baştan başlatılması gerekiyor.