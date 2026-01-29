Son Mühür- Bir günlük düşüşün ardından yeni rekorlara imza atan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,29 değer kazanarak 13.407,44 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Endeks haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.71'lik yükselişle 13.502 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 13.500 ve 13.600 puanın direnç, 13.300 ve 13.200 puanın destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Küresel piyasalar tedirgin...



Küresel piyasalarda, İran merkezli jeopolitik risklerin yatırımcıları temkinli davranmaya sevk etmesi ve ABD Merkez Bankasının beklentiler doğrultusunda değişikliğe gitmediği faiz kararı sonrası karışık bir seyir izleniyor.

Asya borsaları Çin hariç günü artıda kapattı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 düştü.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



İstikrarlı yükselişini sürdüren ons altın şu sıralarda yüzde 3,2 artışla 5 bin 589 dolardan alıcı buluyor.

Gram altın 7.80 TL'den,

gümüş 119.86 dolardan

Bitcoin 88.074 dolardan,

yükselişe geçen Brent petrol 69.25 dolardan alıcı buluyor.

