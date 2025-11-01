Son Mühür - ABD merkezli otomotiv devi General Motors (GM), elektrikli araçlara yönelik talebin beklenenin altında kalması ve regülasyonlardaki belirsizlikler nedeniyle üretim hedeflerini düşürme kararı aldı. Şirket, Michigan’daki Factory Zero tesisi ile iki batarya fabrikasında binlerce çalışanı kapsayan işten çıkarmalara başladı.
1.750 çalışan süresiz olarak işten çıkarıldı
GM’in açıklamasına göre, elektrikli araç üretimindeki yavaşlama nedeniyle 1.750 çalışan kalıcı olarak işten çıkarıldı. Ayrıca 1.670 çalışan ise üretimdeki duraklamadan geçici olarak etkilenecek. Michigan’daki Factory Zero tesisinde GMC Hummer EV, Chevrolet Silverado EV, GMC Sierra EV ve Cadillac Escalade IQ modelleri üretiliyordu. Şirket, fabrikanın 24 Kasım’a kadar üretime ara vereceğini ve sonrasında iki vardiyalı sistem yerine tek vardiya ile çalışacağını bildirdi.
Zarar beklentisi açıklandı
General Motors’un ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) bildirdiğine göre, elektrikli araç üretim kapasitesini düşürme planının 2025’in üçüncü çeyreğinde yaklaşık 1,6 milyar dolarlık zarar yaratması bekleniyor. Şirket, bu zarara rağmen ABD’deki üretim yatırımlarına devam edeceğini ve “esnek üretim stratejileriyle değişen piyasa koşullarına uyum sağlayacağını” belirtti.
Geçici üretim durdurma kararı alındı
GM, Güney Koreli LG Energy Solution ile ortak yürüttüğü Ultium Cells LLC projesi kapsamında, Warren (Ohio) ve Spring Hill (Tennessee) fabrikalarında 2026 Ocak ayından itibaren geçici üretim durdurma kararı aldı. Bu süre zarfında tesislerde modernizasyon ve üretim esnekliğini artırmaya yönelik yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek. Ohio fabrikasında üretim duraklaması sırasında 850 çalışanın geçici olarak işten çıkarılacağı, üretim yeniden başladığında ise 550 kişinin kalıcı olarak işine son verileceği açıklandı. Tennessee tesisinde ise 710 çalışanın geçici olarak işten çıkarılacağı ve üretim tekrar başladığında çalışanların görevlerine döneceği bildirildi.
Elektrikli araçlara olan küresel talebin düşmesi, yüksek batarya maliyetleri ve devlet teşviklerindeki azalmalar, GM’nin üretim planlarını küçültme kararında etkili oldu. Şirket, talep toparlanana kadar üretimi “daha sürdürülebilir bir seviyeye çekmeyi” amaçlıyor.