Son Mühür - ABD merkezli otomotiv devi General Motors (GM), elektrikli araçlara yönelik talebin beklenenin altında kalması ve regülasyonlardaki belirsizlikler nedeniyle üretim hedeflerini düşürme kararı aldı. Şirket, Michigan’daki Factory Zero tesisi ile iki batarya fabrikasında binlerce çalışanı kapsayan işten çıkarmalara başladı.

GM’in açıklamasına göre, elektrikli araç üretimindeki yavaşlama nedeniyle 1.750 çalışan kalıcı olarak işten çıkarıldı. Ayrıca 1.670 çalışan ise üretimdeki duraklamadan geçici olarak etkilenecek. Michigan’daki Factory Zero tesisinde GMC Hummer EV, Chevrolet Silverado EV, GMC Sierra EV ve Cadillac Escalade IQ modelleri üretiliyordu. Şirket, fabrikanın 24 Kasım’a kadar üretime ara vereceğini ve sonrasında iki vardiyalı sistem yerine tek vardiya ile çalışacağını bildirdi.

Zarar beklentisi açıklandı