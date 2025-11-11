Kasım ayında indirimlerin başlamasıyla birlikte, arama motorlarında sıkça “Black Friday ne zaman?” ve “Kasım indirimleri başladı mı?” soruları öne çıkıyor. 11 Kasım Bekarlar Günü kapsamında gerçekleşen 11.11 kampanyaları, markaların yılın en büyük online alışveriş festivali olarak başlattığı etkinliklerden biri. Türkiye’de Trendyol, Hepsiburada, Amazon gibi dev platformlar, bu kampanyalarla yılın en yoğun alışveriş sezonuna giriyor.

İndirim sezonunda tüketiciler fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmak istiyor. Ancak fiyatların kampanya öncesinde şişirilip şişirilmediğinin kontrol edilmesi ve gereksiz ürün alımlarından kaçınmak için ihtiyaç listesi hazırlanması öneriliyor. Dev markalardaki kampanya sürecinin genellikle Kasım ayının tamamına yayıldığı görülüyor. Özellikle 28 Kasım Cuma günü gerçekleşecek Black Friday’in, indirimlerin en yoğun yaşandığı gün olacağı biliniyor.

Black Friday 2025 tarihi ve Kasım ayı indirimleri

2025 yılında Black Friday, ABD’de Şükran Günü’nü takip eden Cuma günü olan 28 Kasım’da gerçekleşiyor. Türkiye’de ise Efsane Cuma ya da Şahane Cuma olarak adlandırılan bu dönem, markaların genellikle 24 Kasım’da başlayan “Black Week” kampanyalarıyla başlıyor. Bu tarihten itibaren birçok marka saatlik flaş fırsatlar ve özel indirimler sunuyor.

11.11 indirimleri özellikle Kasım ayının ilk haftasında büyük ilgi topluyor. Cyber Monday ise Black Friday sonrası ilk Pazartesi gününe denk geliyor ve 2025 yılında 1 Aralık’ta düzenleniyor. Bu günlerde teknoloji, elektronik ve dijital hizmetlerde büyük indirimler uygulanıyor.

İndirim dönemi alışveriş tüyoları

İndirim sezonunda daha bilinçli alışveriş yapmak için atılması gereken adımlar arasında öncelikle ihtiyaç listesi oluşturmak öneriliyor. Alınmak istenen ürünlerin fiyatları, kampanya başlamadan önce takip edilmeli ve bütçe belirlenmeli. Özellikle popüler ürünlerde stokların hızla tükendiği göz önünde bulundurulduğunda, hızlı karar vermek gerekebilir.

Kampanya süresince kredi kartı limiti zorlanmadan alışveriş yapılması, gereksiz harcamalardan kaçınılması ve fırsat ürünlerinin önceden belirlenerek alışverişe başlanması sayesinde indirimlerden daha verimli şekilde yararlanmak mümkün oluyor.

Black Friday 2025 nedir?

Black Friday; Amerika Birleşik Devletleri’nde Şükran Günü’nden sonraki Cuma günü düzenleniyor ve 1960’lı yıllarda ortaya çıktı. Zamanla global bir alışveriş etkinliği haline geldi. Türkiye’de “Efsane Cuma” ve “Şahane Cuma” isimleriyle yerel kampanyalar düzenleniyor. Black Friday’de elektronik, giyim, oyuncak, kozmetik gibi pek çok kategoride yüksek oranlı indirimler uygulanıyor. Siber Pazartesi ise online alışveriş fırsatlarının devam ettiği bir başka önemli gün olarak öne çıkıyor.