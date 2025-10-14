Son Mühür- Dağıstan’ın Kaspisyk kentinde yaşayan Tsomartova, Rostov Hukuk Fakültesi öğrencisiydi. Aynı zamanda profesyonel boks sporcusu olan genç kadın, yaşadığı şehirdeki bir turnuva sırasında aniden ortadan kayboldu. O günden bu yana kendisinden haber alınamadı. Rusya’daki kayıp bildirimlerinin ardından İnterpol, Tsomartova’yı uluslararası kayıp kişiler listesine dahil etti.

“Kızım Fethiye’de görülmüş olabilir”

Genç sporcunun annesi Diana Tsomartova, Rus basınına yaptığı açıklamada kızına benzeyen birinin Türkiye’de görüldüğünü belirtti. Anne Tsomartova, NewsTracker adlı yayın organına verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’den bir adam yakın zamanda bizimle iletişime geçti. Tatil için geldiği Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi’nde, Anna’ya çok benzeyen bir genç kadın gördüğünü söyledi.”

Aile Türk yetkililerden destek istiyor

Gelen bu bilginin ardından Tsomartova ailesi, Türkiye’deki yetkili mercilere başvurarak yardım çağrısında bulundu. Aile, söz konusu kişinin gerçekten Anna olup olmadığının araştırılmasını talep ediyor. Rus basınında çıkan haberlerde, annenin Türk güvenlik birimlerinden destek beklediği ifade edildi.

Olay uluslararası gündemde

Kayıp boksörün Türkiye’de görülmüş olabileceği iddiası, kısa sürede Rus ve uluslararası medya organlarında geniş yankı uyandırdı. Yetkililer, iddiaların doğruluğunu araştırmak üzere süreci yakından izliyor.

Tsomartova’nın kayboluşu hala gizemini koruyor

Aradan geçen 1,5 yıla rağmen genç boksörden hiçbir somut iz bulunamadı. Tsomartova’nın nerede olduğu ve nasıl kaybolduğu hala bilinmiyor. Ailesi ise yıllardır sürdürdükleri arama çalışmalarını umutla devam ettiriyor.