Son Mühür - Gezi Direnişi davası kapsamında tutuklu bulunan Tayfun Kahraman’ın sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Kahraman’ın Multipl Skleroz atağı geçirdiği ve bu nedenle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tedavi altına alındığı bildirildi.

Hastane raporu açıklandı

Hastane tarafından düzenlenen raporda, Kahraman’ın uzun süredir Multipl Skleroz tanısıyla takip edildiği belirtildi. Son muayenesinde sol alt ekstremitede his kaybı ve güçsüzlük tespit edildiği, bu bulgular nedeniyle MS atak ön tanısıyla tetkik ve tedavi amacıyla yatırıldığı kaydedildi.

Yeni lezyon ihtimali değerlendiriliyor

Rapora ilişkin yapılan tıbbi değerlendirmede, sol bacakta hissizlik ve kuvvet kaybının beyinde ya da omurilikte yeni bir lezyona işaret edebileceği ihtimali üzerinde durulduğu aktarıldı.

AYM kararı uygulanmamıştı

Tayfun Kahraman hakkında Anayasa Mahkemesi, Temmuz 2025’te adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ve yeniden yargılama yapılması gerektiğine karar vermişti. Ancak ilgili mahkemenin bu kararı uygulamadığı, gerekçeli kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından da süreçte bir değişiklik yaşanmadığı belirtildi.

Tutuksuz yargılama talebi

Kahraman’ın avukatı, cezaevinde geçirilen süre, sağlık durumu ve Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararını gerekçe göstererek tutuksuz yargılama talebinde bulunmuştu. Kahraman’ın eşi ise kamuoyuna yaptığı açıklamalarda hem sağlık durumu hem de uygulanmayan AYM kararına dikkat çekmişti.