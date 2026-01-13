Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre, Nevşehir'de kar yağışlı bir hava bekleniyor. Yağışların özellikle Salı ve Çarşamba günlerinde etkili olacağı vurgulandı. Sıcaklık gündüz yaklaşık -5°C, gece ise -12°C civarında seyredecek. İlerleyen günlerde soğuk hava etkisini kaybederken, yerini sıcak havalara bırakacak.

14 Ocak Nevşehir'de okullar tatil mi?

Meteoroloji'den Nevşehir için kar yağışı uyarısı verilmesinin ardından öğrenciler, yarın 14 Ocak Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağını sorguluyor.

Şu ana kadar Nevşehir Valiliği'nden bir kar tatili açıklaması gelmedi. Bu nedenle Nevşehir Merkez, Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı ve Ürgüp ilçelerinde yarın 14 Ocak Çarşamba günü okullar normal eğitime devam edecek.

Kar yağışının yoğunluğuna ve yolların durumuna göre Nevşehir Valiliği gün içinde bir değerlendirme yapabilir. Vatandaşlar, resmi açıklama için Nevşehir Valiliği'nin internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip etmeli.

14 Ocak Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tatil mi?

YÖK veya üniversite yönetiminden henüz bir kar tatili açıklaması yapılmadı. 14 Ocak Çarşamba günü Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde dersler normal olarak devam edecek.

Hava koşullarının olumsuz seyretmesi durumunda üniversite yönetimi, öğrencilerin ve personelin güvenliği için ek önlemler alabilir. Öğrencilerin, üniversitenin resmi internet sitesi ve duyuru kanallarını düzenli olarak kontrol etmeleri öneriliyor.

Nevşehir hava durumu 14 Ocak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Nevşehir'de 14 Ocak Çarşamba günü kar yağışı bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar -5°C civarında, gece ise -12°C'ye kadar düşecek.

Kar yağışının yoğunluğuna bağlı olarak yollarda kayganlaşma ve buzlanma yaşanabilir. Özellikle gece saatlerinde don olayı bekleniyor. Sürücülerin dikkatli olması, kış lastiği ve zincir gibi güvenlik önlemlerini alması gerekiyor.

Kar tatili nasıl ilan edilir?

Kar tatili kararları, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile valiliklerin değerlendirmesi sonucu alınır. Hava koşullarının öğrenci güvenliğini tehdit etmesi durumunda kar tatili ilan edilebilir.

Üniversiteler için tatil kararı ise rektörlükler tarafından verilir. YÖK, olağanüstü durumlarda üniversitelere kar tatili konusunda yetki verebilir.

Nevşehir'de kar yağışı etkili

Nevşehir'de kar yağışı devam ederken, öğrenciler ve veliler resmi açıklamaları bekliyor. Meteorolojinin uyarılarına göre soğuk hava ve kar yağışı Çarşamba günü de etkili olacak.

Özellikle sabah saatlerinde buzlanma riski yüksek. Vatandaşların dikkatli olması ve yol durumu hakkında bilgi alması öneriliyor. Güncelleme gelirse haberimize eklenecek.